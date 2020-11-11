Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine değinip "Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak. Azerbaycan'daki 28 yıllık işgal resmen ve fiilen sona ermektedir.

"MERKEZ, İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLAR ÜZERİNDE KURULACAK"

Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.

"KARANLIK HESAPLARIMIZ YOK"

Yeni bir Suriye'nin inşası için Rusya başta olmak üzere bölgedeki ülkelerle çalışmaya hazırız. Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz. Libya'da ilgili birimlerle görüşmeleri yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de kısa sürede hakkaniyete dayanan bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. AB'nin içinde bulunduğu krizden kurtuluş yolu da buradan geçiyor. ABD seçimlerinden sonra bölgedeki istikrarsızlığın ortadan kalkması için diplomasi kanallarının sonuna kadar açılması elzemdir. Halklarını kardeş olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimseye karşı karanlık hesabımız yoktur.

"HİÇBİR SİVİLİN ZARAR GÖRMEMESİ SAĞLANACAKTIR"

Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır.

"IMF'YE BORCU KAPATMAK BİZE NASİP OLDU"

Ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda hızlı karar almanın etkisi vardır. Ülkemiz bu sistem sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına dönmekten kurtulmuştur. Her alanda tarihimizin makroekonomik düzenlemelerine bizim dönemimizde ulaşıldı. IMF'ye borcu kapatmak da bize nasip oldu.

"BERAT ALBAYRAK'A ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.

"ERDOĞAN, MASA BAŞI KALEMŞÖRLERİNİN YAPTIKLARIYLA AMEL ETMEZ"

Geçtiğimiz cuma da Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yaptık. Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler. Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veyahut ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmadık, attıramazsınız. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanını milletin yetki verdiği cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafıgüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir.

"ÜLKEMİZİ YERLİ YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır. ekonomi politikalarımızı 3 sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZDAN TERCİHLERİNİ TÜRK LİRASINDAN YANA KULLANMALARINI İSTİYORUM"

Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz.

"FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR"

Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için son bir yılda bir dizi reformu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme konusunda yeni adımlar atacağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. Ekonomideki girdiğimiz yeni dönemin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"