Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan, Almanya'da tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkarak taburcu oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda" dedi.

Killa Hakan, paylaşımında bu süreçte kendisini arayan, mesaj gönderen ve dua eden herkese teşekkür ederek "Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARKISI BU SÜREÇTEN ÇIKTI

Ünlü rapçi, bir süre dinlendikten sonra çalışmalarına döneceğini de duyurdu. "Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var" diyen sanatçı, yeni şarkısı "Zorlar"ın da yaşadığı bu dönemin içinden çıktığını belirtti: "Hayat bazen zorlar, bizi sınar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız."

2 KASIM'DA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Killa Hakan, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, daha önce Posta'ya yaptığı açıklamada müvekkilinin akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığını söylemişti. Sarıdere aynı açıklamada sağlık durumunun ilk günlere göre olumlu yönde ilerlediğini belirtmişti.

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle 12 Aralık'ta yapılması planlanan konseri de iptal edilmişti.

2022'DE DE UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Berlin'de başlayan kariyeriyle Türkçe rapin gelişiminde önemli rol oynayan isimler arasında gösterilen Killa Hakan, 2022 yılında da koronavirüse yakalandıktan sonra akciğer ve böbreklerindeki rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmış, tedavisinin ardından yeniden müzik çalışmalarına başlamıştı.