Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın ilk gitaristi Andy Taylor'dan acı haber geldi. Ünlü müzisyen, 23 Kasım Pazartesi günü ailesinin yanında, evinde hayatını kaybetti.

SEKİZ YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

2018 yılında dördüncü evre metastatik prostat kanseri teşhisi konulan Taylor, hastalığını 2022 yılında kamuoyuna açıklamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle aynı yıl düzenlenen Rock and Roll Hall of Fame törenine de katılamamıştı.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ölüm haberinin ardından açıklama yapan eşi Tracey Taylor, ünlü gitaristin ailesine olan bağlılığını vurgulayarak onu her gün özleyeceklerini belirtti.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

1980 yılında Duran Duran'a katılan Andy Taylor, grubun uluslararası üne kavuşmasında önemli rol oynadı. "Rio", "Hungry Like the Wolf" ve "Girls on Film" gibi unutulmaz şarkılara imza atan müzisyen, dört çocuk babasıydı.