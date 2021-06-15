Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Aliyev, söz konusu beyannamenin yeni iş birliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlenen Belçika'daki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. İki lider daha sonra beraber Şuşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti ve görüşmenin ardından Şuşa Beyannamesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilgili bilgiler verdi. 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan halkı adına Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum. Tarihi bir gün. Erdoğan'ı Karabağ toprağında selamlıyoruz. Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Ortaklığımız hakkında bildiri ilişkilerimizi en yüksek düzeye taşıyor sözlerine yer verdi.

İşte Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.



"BU ANLAŞMA GELECEK İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATÇISI"

Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek iş birliğimizin teminatçısı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. Halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz.

"SAVAŞIN BAŞLADIĞI İLK SAATLERDEN İTİBAREN AÇIK DESTEK GÖRDÜK"

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"ERMENİSTAN DİZ ÇÖKTÜ"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DAHA ÖNCE VERDİĞİMİZ SÖZÜ BUGÜN YERİNE GETİRDİK

Farklı bir heyecan içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Allah'â hamdolsun ki, daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki, bu şaheserleri ne hale getirdiğinin ifadesidir.

ARKALARINDAKİ BİNAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik, öbür tarafta da Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Haydar Aliyev'i de anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ zaferinin sevincini 10 Aralık 2020'de Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine, bambaşka bir coşku, heyecan vardı. 6 ay sonra kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz yerine gelmiş bulunuyor. Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz.

"HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ"

Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı vereceğiz. Burada gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün.

6'LI PLATFORM ÇAĞRISI

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Burada bizim de TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var. Bu adımları atacağız. Bölge ülkelerini de Azerbaycan halkının zaferini görmeye, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını temenni ediyoruz. 6'lı bir platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. İstiyoruz ki 6'lı platform ile bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun."

KARS ANLAŞMASI'NIN ÖNEMİ

Kars Anlaşması sayesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adında üç devlet kurulmuştu. Rusya ise bölgeden çekilmişti.