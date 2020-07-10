Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararnameyi imzaladığını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan, paylaşımına "Hayırlı olsun" yazdı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmileşmiş oldu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan dakikalar sonra kararnameyi imzaladı.



"HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan, imzaladığı kararnameyi Twitter hesabından paylaştı ve sadece "Hayırlı olsun" yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı ve kararname:

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla karar resmileşmiş oldu.

20.53'TE MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadesine yer verdi.