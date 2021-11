Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Abd'nin Yunanistan'a yaptığı askeri sevkiyatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAYA SAYA BİTİREMEDİM"

Erdoğan, "Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisinde Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki, Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir." diye konuştu.

"TAKINDIKLARI TAVIR DOĞRU DEĞİL"

ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma, Dışişleri Bakan'ım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak cevap veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Üs olarak Ege'de Yunanistan'la takındıkları tavır doğru değil." ifadelerini kullandı.

"BİZ BÖLGENİN SİGORTASIYIZ"

Erdoğan, "Biz, Amerika, Yunanistan NATO üyesi. Ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde asker sayısı, mali destek itibariyle Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülke. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu bölgenin biz sigortasıyız. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki yatırımlarını büyük takdirle karşılıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıldönümü münasebetiyle 2023 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün yeniden Türkiye'ye kavuşmasına vesile oldu. Sayın Başbakanın karşısında Macar makamlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"STRATEJİK ORTAĞIMIZ MACARİSTAN"

Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi zirvesine sayın Orban da iştirak edecek. Stratejik ortağımız Macaristan'la diğer uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliğini daha ileri taşımaya kararlıyız. Bizim için yaslı ada olan şimdi ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak ismini koyduğumuz A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda yarın ilk toplantımızı yapacağız. Yarınki toplantıya çok büyük önem veriyoruz. Bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin önemini bize her an gerekli desteği veren sayın Orban'a, Macaristan'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdiği güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini diliyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan'ın konuşması sonrasında sözü alan Macar Başbakan Orban, şu ifadeleri kullandı:

"ilk defa 2000 yılında tecrübe edebildim. Üst düzey iki ülke hükümetinin ilişkilerine dinamik kazandırmak için geldim. Sayın Demirel o zaman Cumhurbaşkanıydı. Çalışmaya başladık. Kardeş ilişki sistemi üzerine. 20 yıldır bu süreci görüyorum. 2013'te sayın Cumhurbaşkanı ilk Budapeşte ziyaretiyle şeref verdi.

"MACAR-TÜRK HACMİ ARTIYOR"

Salgın döneminde Macar Türk hacmi gerilemedi. Belki de yüzde 30'dan daha da arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu da sayın Cumhurbaşkanının 2013'te kazandırdığı ivmeyle sürdürülmektedir. Bu tarihi eserleri iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama maalesef bizim değiller. Kendimize ait olmayan şeyi iade etmek gerekirdi, biz bunu yaptık. Maske gerekli olduğunda Türk dostlarımız hiç düşünmeden Macaristan'a naklettiler. Yarın da Macaristan önemli miktarda aşıyı Afrika'ya bağışta bulunacaktır. Ekonomik kriz bağlamında Macarlar salgın nedeniyle ancak yatırımlarla bunun üstesinden gelebiliriz diye düşündük.

Bizim yönetimimizde ekonomiyi canlandırmak gerekiyor. Onun için yabancı yatırımları gerekmektedir. En büyük yatırım 70 milyar forintlik (2.17 milyar lira) yatırım bir fabrika kurularak Türk yatırımı gerçekleşti. Akdeniz Batı Balkan yönünden ve Belarus yönünde göçmen baskısı vardır. Avrupa'nın bu durumda müttefiklere ihtiyacı vardır. Savunma korunma çemberi oluşturulmazsa Avrupa zor durumda kalacaktır, dağılacaktır. Anlaşmaya vardık ki 40 sınır muhafızı polisler görev yapacaklardır. Göç konusunda Türk dostlarımıza yardımcı olmalıyız. AB olabildiğince yüksek miktarda Türkiye'ye destek vermelidir.

"TÜRK AKIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bunu parça parça değil doğrudan mali olarak destekleyelim. Güney ve doğu sınırlarının korunma hatları desteklenmelidir. Sadece bizim sınır korumamızı ve çiti finanse etmelidir. Bu AB'nin lehinedir. Enerji kriziyle ilgili olarak iki alanda işbirliği yapıyoruz. Birisi güneyden doğalgaz boru hattı Macaristan'a gaz taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanına Türk Akımı'ndan gelen doğalgaz için teşekkür ediyoruz. Nükleer enerji alanındaki ortak yatırımlara devam ediyoruz.

Bu yıl yüzde 50 burs veriyoruz Türk öğrencilere. 1824 başvuru oldu. Bunu 200 daha arttırıyoruz. Bunun belli miktarını nükleer enerji eğitimine ayıracağız. Askeri işbirliği konusunda yeni perspektifler, yeni adımlar ve Bosna konusunu görüştük. Her iki taraf için anlaşılabilir sebep Bosna'da barış ve istikrar önemli."

Gazetecilerin sorusuna Orban, "Macaristan'da piyasa dostu hükümetiz. Firmaları bizim hükümetimiz kadar destekleyen bir hükümet olduğunu sanmıyorum. Durumu şubat sonunda tekrar değerlendireceğiz. Bu büyük enerji firmaları için yük getiriyor. Macar ailelerinin ekonomik güvenliği için bunu yapmak gerekiyor." cevabını verdi.

"'MÜLTECİ KRİZİ SORUMLUSU TÜRKİYE' DEMEK NANKÖRLÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir gazetecinin sorusuna, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Irak, Afganistan var vesaire. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek bazen kendi kıyı emniyeti, oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran, o insanları ölüme mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar? Ne yazık Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibariyle elimizde bütün belgeler, video kayıtları var. Nasıl Ege, Akdeniz'de bu düzenli düzensiz göçmenleri, mültecileri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız."

