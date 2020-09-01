Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz için modern sömürgecilik çıkışı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp doğal zenginliklere tek başına hakim olmaya çalışan ülkeleri modern sömürgecilere benzetti.

2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında Doğu Akdeniz'de yaşananlara değindi. Erdoğan, Türkiye'yi yok saymaya çalışan başta Yunanistan, Güney Kıbrıs olmak üzere diğer ülkelere "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir" diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar: "2020-2021 Adli Yılı'nın yargı mensuplarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza başarılar diliyorum. Vazifeleri başında hayatlarını kaybeden hakim ve savcılara Allah'tan rahmet diliyorum.

"DEVLET ADALETLE YAŞAR"

Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü özellikle Hz. Ömer'e atfedilen bu söz, devletin ordu ile değil, parayla değil, petrolle doğal gazla değil, adaletle yaşadığını belirtiyor. Çünkü adaleti tam manasıyla tesis ettiğinizde diğer her şey kendiliğinden gelişecek, yaşayacak ülkeyi ve toplumu kuşatacaktır. Adaletin üzerinden en çok durulan kavram olmasının nedeni de budur. Adaletle davranmanın, hükmetmenin önemine vurgu yapılır.

"GEÇMİŞTEKİ YÖNETİCİLERİMİZE BAKTIĞIMIZDA ADALETLİ OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine baktığımızda en önde gelen vasıflarının adaletli olduklarını görüyoruz. Sizler böylesine ulvi bir vazife icra ediyorsunuz. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız bu şuurla vazifelerini yürütüyor. Böylesine hayati bir vazife çok büyük bir vebal üstlenmenin anlamına geliyor. Adaletin tesisi için çalışmak çok başka bir mana taşıyor.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' İSYANI ADALET TALEBİNİN ÖRNEĞİ"

Adalet insanlığın varlığı ve geleceği için bu kadar önemliyken, dünyanın dört bir yanında inleyen mazlumların, mağdurların feryatlarının yükseliyor olması ayrı bir tenakuzdur. Zalimlikleri örtmeye siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Adalet talebi dünyanın en ücra köşelerine kadar filiz salmaktadır. Türkiye bu ortak özlemin sözcüsü olarak her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Dünya 5'ten büyüktür itirazı bunun en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir.

"AKDENİZ'İN ZENGİNLİKLERİNE ÇÖKME ÇABASI MODERN SÖMÜRGECİLİK ÖRNEĞİDİR"

Suriye'den Libya'ya kadar fiilen sahada olduğumuz her yerde aynı inançla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'de de hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir.Başkalarının arkasına gizlenen bir devleti önümüze atarak gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da adaletsizliktir. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye'nin önüne yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar bu adalet uyanışını durduramayacaklar.

"DÜNYANIN NERESİNDEN FERYAT YÜKSELİRSE ORAYA YÖNELİYORUZ"

Türkiye'nin her başarısının kalbini ve gözünü bize yöneltmiş her kardeşimiz için ümit ışığı yaktığını biliyoruz. Bölgemizde güven ve huzur arayan herkese kapımızı açıyoruz. Dünyanın neresinden feryat yükselirse oraya yöneliyoruz. Her platformda hak ve adalet talebimizi dile getiriyoruz. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin bu mücadeleyi durduramayacaktır."