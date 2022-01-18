Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! 3 ülke liderleri bir araya geliyor

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krizli alakalı olarak "Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim kararına vardık" ifadelerini kullandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemiş ve burum ülkede krize sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize ilişkin Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim kararına vardık" ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik durum hakkında konuşarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Bu doğrultuda atacağımız adımları sayın Cumhurbaşkanıyla değerlendirdik. Sırbistan'ın kalkınma hamlesine Türk firmaların katkı sunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yatırımlarımız toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Müteahhitlerimiz 823 milyon dolar değerinde 45 projeye imza attı. Müteşebbislerimize verdiği samimi destekten dolayı değerli dostuma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen projeler ve faaliyetle ilgili Erdoğan, "TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki seyahat ve turist sayıları da artış gösteriyor. Sırbistan'daki üç havaalanından ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunun somut göstergeleridir." dedi.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri