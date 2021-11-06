Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı. (1)

"(Ilısu Barajı ve Hidreolojik Santrali) Dicle nehrine taktığımız gerdanlıkların en büyüğü olan bu eser sulama tesisleri ile Batman'la birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizin topraklarına bereket dağıtacak"

"Santralde üretilecek elektrik de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title