Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için hem dışarda hem de içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü"

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı. (1)

"(Ilısu Barajı ve Hidreolojik Santrali) Dicle nehrine taktığımız gerdanlıkların en büyüğü olan bu eser sulama tesisleri ile Batman'la birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizin topraklarına bereket dağıtacak"

"Santralde üretilecek elektrik de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak"