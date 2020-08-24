Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

24.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:48

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritası konuşuldu. Koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler de toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgede yürütülen durumu değerlendirdik. Sel bölgesindeki vergi mükellefi esnafımızı 30 Kasım'a kadar mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Mükelleflerin borçlarına, taksit, tecil imkanı getiriyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye , tahakkuk eden vergilerin ödeme süresine 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz. Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz.

Sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hemen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ve bölgede incelemelerine devam ediyorlar"

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

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