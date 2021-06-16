Son Dakika! Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki onların yanındayız

Son dakika! Azerbaycan'a tarihi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap ediyor. Erdoğan konuşmasında "Karabağ toprakları sahibine kavuştu. Bütün dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız. Onların sevinci sevincimiz, kederi kederimiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Belçika'daki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. İki lider daha sonra beraber Şuşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı. İki lider, yaptıkları baş başa görüşmenin ardından Şuşa Beyannamesi'ni imzalandı.

MERHUM CUMHURBAŞKANI HAYDAR ALİYEV'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabından önce, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne gelen Erdoğan, "Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kardeşlerimizin kederi kederimiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.

"AZERBAYCAN HALKINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bahtiyarım, çünkü Karabağ'ı azad etmiş Azerbaycan'ın milli meclisinde sizlerle beraberim. 30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil, 30 yıl. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, kendi yerlerinden kaçkın hale geldiler. 30 yıl sonra bu topraklar tekrar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, ali başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"TÜM İMKANLARIMIZLA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz.

"İNSAN KENDİ VATANINI ATEŞE VERMEZ"

Karabağ'ı ve Azerbaycan toprakları 30 yıl boyunca yakıp yıkanları görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Gelsinler Füzuli'yi görsünler. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada. Dün yol boyunca buraların halini gördük. Kelbecer'i gördük. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Çünkü insan, kendi vatanını yıkamaz, ateşe veremez. Karabağ onların vatanı olmadığı için yakıp yıkarak gittiler. Şimdi Azerbaycan tekrar inşa ediyor. Buraları inşallah beraber inşa edeceğiz, yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyenler gelsin Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın.

"GURURLA DALGALANAN BAYRAĞI GÖRDÜK"

Dün Şuşa'daydık. Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Şuşa tabii bir sanat akademisi gibi, müziğin, edebiyatın, sanatın en yüksek seviyede yaşadığı ve yaşatıldığı şehir olmuştur. Kartal yuvası gibi kayalıkların üstünde semaya yakın kurulmasından olacak, Şuşa'ya kültürün, sanatın ilhamları hep bolca gelmiştir. Bu şehir, dahi bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin, Hurşit Banu Natevan'ın ve daha nice sanatçıların yurdudur. Şuşa'yı gelecek yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak görmekten gurur duyarız.

"ÇİZDİĞİMİZ TABLO ETE KEMİĞE BÜRÜNECEK"

Bu zaferin ardından yapılanlara baktığımızda çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Karabağ'ın her köşesine huzur, sükun ve umut hakim olmuştur. Evlerinden, yurtlarından ayrı olan Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönme yolu açılmıştır. İnşallah bir sonraki gelişimizde insanların, evlerine yerleştiğini görmenin de bahtiyarlığını yaşayacağız. Onlara da şimdiden bu çağrıyı Azerbaycan Parlamentosu'ndan yapıyorum. Evleriniz yapılacak, oralara yerleşmenizi bekliyoruz. Yollar süratle yapılıyor. Viyadükler yapılıyor. Elektrik santralleri kuruluyor, açılıyor. Bunları gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum.

"KARDEŞİMLE BİRLİKTE 6'LI PLATFORM TEKLİFİNİ YAPTIK"

Ermenistan için de yeni dönemin başlangıcıdır. Zengezur demiryolu ile Ermeniler de kolayca Rusya'ya ulaşabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Gelin 6 ülke platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Artık bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı, son Türkiye ziyaretinde sayın Başbakan ile konuştum. Bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır dedim. Biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyorsun, biz bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Sizin de Rusya ile sıkıntıları aşmanıza bu platform destek olacaktır. Çalışayım dedi, olur dedik. Ermenistan, Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de adımları atacağız. Ben buraya NATO Zirvesi'nden geldim. Orada bunları konuştuk, olumlu görüşmelerle döndük. Dünyanın sorunları bitmiyor. Dik durursak, sağlam durursak Allah'ın izni ile bunları çözeriz."