Son dakika: Cinayet davası tanığı: 'Çocuklarım var, beni bağışla' dedim, kurtuldum

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla Mevlüt Koyuncu'nun (52) tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, tek görgü tanığı Havva B. dinlendi. Havva B., "Küfredip Hakan'ın göğüs bölgesine 1 metre mesafeden ateş etti. Hakan kaçmak isteyince bu kez sırtına ateş etti. Ben 'Çocuklarım var, beni bağışla' dedim ve kurtuldum" dedi.

Olay, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten, kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.