Son dakika! CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Altay, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekiliyim. Hiçbir siyasetçinin ve örgütün teröre, teröriste desteğini ve ilişkisini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, bugün Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün rapor yayımladığını belirterek, "Bu örgütün raporu; Türkiye için iç karartıcı, yüz kızartıcı bir rapor. Bu örgütün Tayyip beye özel bir husumeti olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan hükümetinin Türkiye'nin insan hakları sicilini onlarca yıl geri götürdüğü ve uluslararası insan hakları hukukunu açıkça hiçe saydığı bu raporda kayda geçmiş. Senin insan haklarına aykırı, demokrasiye aykırı eylemlerin, söylemlerin Türkiye'yi insan hakları noktasında da küme düşürdü. Örgüt, 'Türkiye onlarca yıl geri gitti' diyor" diye konuştu.

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki 'Şu anda Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek' sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Anlaşılan, çözüm sürecinden sonra beyefendi yeniden İmralı ile temasa geçmiş. Bu ifadenin karşılığı budur ancak İmralı ile yeniden kanka olmuşsa böyle bir bilgiye ulaşabilir. Başka türlü böyle bir iç çekişmenin Erdoğan'a intikal etmesi, buna vakıf olması mümkün değildir. Soralım kendisine, nereden biliyorsun Erdoğan? Kim söyledi sana, kim bu rahatsızlığı dile getirdi? Ama ben biliyorum, o koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir Erdoğan var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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