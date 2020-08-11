Son dakika... Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetimi - ÇANAKKALE/
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Son dakika... Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetimi - ÇANAKKALE/

Son dakika haberleri: Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Çanakkale'de İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

11.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:56

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Çanakkale'de İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve bazı kamu kurumu temsilcileri, sokakta ve iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Heykel tarihi valilik binasında önünde toplanan heyet yaya olarak Osmangazi ve Yıldırım ilçe sınırlarındaki iş yerlerini gezdi.

Vali Canbolat vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

-Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da merkez Karesi ilçesi, Sıtkı Yırcalı Caddesi'ndeki pazar yerinde denetimlerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen konularında pazar yeri esnafı ve vatandaşları uyaran Şıldak'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da eşlik etti.

Vali Şıldak, pazar yeri denetiminin ardından Çengel Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek tedbirler konusunda bilgi aldı ve sohbet etti.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki kafe, lokanta, iş yerleri ile semt pazarlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Merkez Tepebaşı ilçesindeki denetimlere Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakam Vekili Alper Balcı ile diğer ilgililer katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'deki denetimler ise Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ile kentteki alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Denetimlerde iş yerlerindeki tedbirler ve vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi.

İlhami Aktaş, yaşanan salgın nedeniyle toplumun her kesiminin konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek maske ve dezenfektan kullanımı konusunda çağrıda bulundu.

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Son dakika... Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetimi - ÇANAKKALE/

Kaynak: AA

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