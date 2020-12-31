Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: Salgının yayılım hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmiştir. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: Salgının yayılım hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmiştir. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. Peki Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat aralıkları neler? İşte detaylar haberimizde...

31 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklamasında yılbaşında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da uygulanacak bu kısıtlamaya dair genelgeyi yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yılbaşı kısıtlamasına dair detaylar…

Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanacak bu kısıtlama bugün (31 Aralık 2020) saat 21.00'da başlayacak…

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00'de başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

65 YAŞ ÜZERİNİN İHTİYAÇLARI NE OLACAK?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

AVUKATLAR VE NOTERLER, KISITLAMA SÜRECİNDE GÖREV İÇİN DIŞARI ÇIKABİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.