Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu

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Son dakika: Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düştü. 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Şehitler arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.