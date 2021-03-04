Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu
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Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu

04.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:24

Son dakika: Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düştü. 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Şehitler arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Yozgat doğumlu olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu

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Haber Yorumları (5)
NAİL: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
T: Allah c.c rahmet eylesin şu mubarek günde yüreğimiz yandı:(..
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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