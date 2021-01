Son dakika: Bitişikteki bina yıkılırken, kendi binaları hasar gören vatandaşlar sokakta kaldı

ANTALYA 'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir otel binasının yıkımı sırasında bitişikteki 5 katlı bina hasar gördü. Vatandaşlar tahliye edilirken, sokakta kalan ve geçici yerlere yerleşenler, yetkililerden kalıcı bir çözüm istedi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir otel binasının kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımına karar verildi. Bir özel şirket tarafından geçen hafta binanın yıkımı gerçekleştirdi. Otel binasının bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın alt kısımlarında yıkım sırasında hasar oluştu. Temelden zarar gören binada çatlaklar meydana geldi. Yan yana bitişik birkaç binanın olduğu bölgede hasar gören 5 katlı bina, diğer tarafından bitişik olan binadan zamanla ayrılmaya başladı. Tehlike oluşturan bina jandarma tarafından boşaltıldı. Binada yaşayanlar, apar topar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mağdur olduklarını ve otelin bulunduğu binayı yıkan firmanın kendilerine hiçbir şekilde yardımcı olmadığını dile getiren bina sakinleri şikayetçi olduklarını söyledi.

'ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ'Hasar gören binada 10 yıldır yaşadığını ve bir kuaför salonu olduğunu söyleyen binanın yöneticisi Ali Şahin (43), "Bir ay öncesinde yan taraftaki kentsel dönüşüme giren binada yıkım işlemi başladı. Zemin kata geldiklerinde yıkım kurallarına uymadıkları için bizim binamıza zarar verdiler. Geçen hafta perşembe günü binamızda bir oturma oldu. Bina sakinleri tedirgin olduğu için jandarmasından tutun, itfaiyesine kadar buraya çağırdılar. Sosyal hizmetlerden geldiler. Eşi dostu olan oralara gitti olmayanlara sosyal hizmetler yerleşim sağladı. O günden beri vatandaşlar mağdur, zor durumda. Burada işletmeciler işletmesini açamıyor, binada yaşayanlar eşi dostuna gittiler onlara yük oldukları için sıkıntı yaşıyorlar. Biz yetkililerden bize bir an evvel yardım sağlamasını istiyoruz. Bu sıkıntıların bir an evvel giderilmesini istiyoruz" dedi.'HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI'Yıkımı yapan firma yetkililerinin hiçbir yardımda bulunmadığını anlatan Şahin, "AFAD ve belli yetkililerin bugün geleceğini, inşaatı denetlemeye insanların geleceğini söylediler. Onların verdiği rapora göre bir yol çizeceklerini söylediler. Olay sonrası jeoloji mühendislerinden, fen işlerine birçok yetkili gelerek tavsiyelerde bulundu. Maalesef hiçbir tavsiyeye uymadılar. İki tane vinç getirip binaya dayayın en azından kayma olmasın dediler, görüldüğü gibi hiçbir şekilde vinç minç yok. Temele çözüm bulmalarını söylediler. Ama adamlar işine devam ediyor. Binanın kaymasını falan engelleyecek hiçbir önlem alınmadı" diye konuştu.'CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'Müteahhit firmanın kentsel dönüşüm kapsamında kendileriyle anlaşmak istediğini, ancak anlaşamadıklarını anlatan bina sakinlerinden Kıymet Öztürk, şunları söyledi:

"Daha önce müteahhit firmadan arkadaşlar 2 kez bizimle anlaşmaya geldi. 2 seferde de anlaşamadık. Kentsel dönüşüm kapsamında almak istediler. Anlaşamayınca kazı yapmaya başladılar. Kazı sırasında çok kötü şeyler oldu. 6 şiddetinde deprem gibi şeyler oldu. Biz uyardık, önlem almadılar. Can güvenliğimizin tehlikede olduğunu söyledik, kaç sefer konuştuk, hiç cevap alamadık. Yetkililerle de görüşemedik, bizimle görüşmeye gelmediler. Daha sonra olay gecesinde jandarma anons yaptı, aşağı indik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ama sesler geliyordu, çatırtılar geliyordu biz klimadan geliyor zannettik. Bütün apartman sakinleri aşağıdaydı. O gece dışarıda kaldık, bizimle kimse ilgilenmedi. Sosyal hizmetlerden yetkililer geldi, evi olmayan arkadaşlar onlarla gittiler. Kalacak yeri olanlar dağıldı. Neticede şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz tehlikede diye jandarmaya ifade verdik. Fakat yıkımı yapan firmanın yetkilileri hiç ilgilenmediler. Şu an mağdur durumdayız ve şikayetçiyiz. Her türlü can ve mal güvenliğimiz tehlikede, binaya giremiyoruz. Evimizden eşyalarımızı, en zaruri ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. Ortadayız, sokaktayız.

