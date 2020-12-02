Son Dakika: Türkiye'de korona aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 4 aşamada aşılanma yapılacağını açıkladı. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir." dedi.

Koca ayrıca, "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

AŞI SIRALAMASI 4 AŞAMAYA AYRILDI

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

İkinci aşamada toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

"İTHAL EDİLEN TÜM AŞILARDA İNCELEME YAPILACAK"

Öte yandan Koca şunları söyledi:

"Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır. Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek. Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."



