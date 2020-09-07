Son Dakika! Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı Son Dakika! Şanlıurfa, Batman ve Erzurum'da 7 kaymakam, İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları, Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi. Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAMA FETÖ SORUŞTURMASI

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA DA 3 KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI

Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Devam eden soruşturma kapsamında görevden alınan kaymakamların sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA