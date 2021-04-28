Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs mutasyonlarıyla ilgili konuşan Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde tam kapanma dönemine geçilmesinin öncesinde Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Salgın boyunca ağır bedeller ödedik. Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA VURGU YAPTI

Eğer bir defa da bu kısıtlardan ve hastalıklardan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak.

"2 AY SONRA AŞI BOLLUĞU YAŞANABİLİR"

Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı. İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu aşı ülkemizde de üretilecektir.

"BİONTECH AŞISI HAZİRAN AYINDA 30 MİLYON DOZU GEÇECEK"

Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak. Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır.

İNTRANAZAL AŞI ÇALIŞMALARI

İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz 1 çalışması devam eden bir değer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerini tamamlamış durumundadır. İntranazal uygulanacak aşı adayımız için ise faz 1 çalışması için de araştırma ürünü hazırlanmıştır. Adenavirüs temelli vektör aşısı adayımız üretilmiş ve faz 1 aşamasına ulaşmıştır.

"HİNDİSTAN MUTASYONU İLK KEZ GÖRÜLDÜ"

Mutasyonlar, RNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında. Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim."