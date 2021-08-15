Son Dakika! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı, her gün 150'den fazla pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor

Son dakika! Son 24 saatte 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı, her gün 150'den fazla pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor" sözlerine yer verdi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerinin Gara'ya harekatında 6, Harkurt'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar"Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı" dedi.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

SİNOP İÇİN İKİ GEMİ YOLA ÇIKTI

Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı."

Ayrıntılar geliyor...



