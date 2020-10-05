Bademcik ameliyatı olan Kaan'ın ölümünde ihmal iddiası: Kılcal damarlar zedelenmiş

8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay, bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Aile çocuklarının ölümünden özel hastanede ameliyatı yapan doktoru sorumlu tuttu. Kaan'ın şah damarında zedelenme olduğu iddia edilirken, baba Akçay, "Oğlumun beyin ölümü gerçekleştiği halde bir hafta boyunca yaşıyormuş gibi gösterip oyaladılar" dedi.

İstanbul Şişli'de bulunan özel bir hastanede 19 Eylül'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan 8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay, ameliyat sonrası kanamasının devam etmesi nedeniyle tekrar ameliyata alındı. Fatih ve Nazan Akçay'ın iddialarına göre, sonraki süreçte de sürekli kan kusan 8 yaşındaki çocuk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyat ve kontroller sonucu Kaan Fikret Akçay'ın bademcik ameliyatı sırasında şah damarı yanındaki kılcal damarların zedelendiği ortaya çıktı. 8 yaşındaki Kaan 28 Eylül'de girdiği son ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Fatih ve Nazan Akçay çiftinin oğlunun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HATANIN NE OLDUĞUNU BİLİYORSANIZ ÇOCUĞU KURTARALIM"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Akçay çifti, özel hastanede ameliyatı gerçekleştiren doktorun ihmali olduğunu savundu ve kılcal damardaki zedelenmelere rağmen defalarca çocuğun iyi olduğu belirtilerek eve gönderildiğini aktardı. Hastaneden çıktıktan sonraki günde de kanama olduğunu söyleyen aile, "Yoğun bir şekilde kan kusmaya başladı. Bizi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. İki tüp kan takıldı ve bademciklerinde kanama olmadığını söylediler bize. Tekrar ameliyat olduğu hastaneye gönderdiler. Hastanedeki kontrolde doktor hiçbir şeyinin olmadığını söyleyip gönderdi. 21 Eylül'de tekrar ameliyata alındı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktor, ameliyat eden doktorla görüşüp kanamanın bademcikten kaynaklanmadığını, farklı bir durumun olduğunu söyleyip, 'hatanın ne olduğunu biliyorsanız çocuğu kurtaralım' dedi. Akşam Kaan'ın şah damarının orada ameliyattan kalma kılcal damarlarının zedelendiği söylendi" ifadelerini kullandı.

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİĞİ HALDE BİR HAFTA YAŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP OYALADILAR"

Damardaki zedelenmenin erken teşhis edilmesi halinde oğlunun iyileşme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden baba Fatih Akçay, "Oğlumu ayın Eylül 28'inde ameliyata aldılar. Anestezi verilmeden hemen önce oğlumda kanama olmuş. 35-45 dakika arasında kalp masajı ile hayata döndürüldüğünü söylediler. Bu süreç boyunda Kaan'ın beynine oksijen gitmediği için ameliyattan sonra beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmediklerini söylediler. Oğlumun beyin ölümü gerçekleştiği halde bir hafta boyunca yaşıyormuş gibi gösterip oyaladılar. Cuma günü sabah Kaan, çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Damardaki kesiğin erken teşhis edilmesiyle çocuğun hayatının kurtarılabileceğini yoğun bakımdaki doktorlar bize söyledi. Dün itibariyle savcılığa başvurarak Kaan için adli takip başlattık. Şu anda adli tıp morgunda otopsi yapılıyor. Otopsinin sonuçları geldikten sonra da dava sürmeye devam edecek" dedi.

Yapılacak olan O-otopsi işlemlerinin ardından küçük Kaan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından cenaze Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Aile hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı