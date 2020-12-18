Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar
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Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar

18.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:40

Rize'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman, korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilirken, şahısların virüsü bir taziyede kaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'e rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar

BABASI DA KURTARILAMADI

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Koronavirüs tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireyleri arasında virüsün yayıldığı öğrenildi.

Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları (9)
CRAZY: Aynen öyle fenalasinca kaldırılıyor hastaneye sonuçta solunum cihazı eve getirilemez
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MEHMET: Allah rahmet eylesin geri kalan yakınlarına sabır versin
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BAKİ: İnatla virüse inanmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kader deyip her kez acısını çekecek. Son çare bu. Mekanları cennet olsun
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