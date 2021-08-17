Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması
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Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması

Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Biz orman yangınlarıyla mücadele ettik ama yalanla mücadele edemedik.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Biz orman yangınlarıyla mücadele ettik ama yalanla mücadele edemedik. Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak doğru değil." dedi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Turan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve çalışanlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Turan, Çanakkale'de de orman yangınlarının çıktığını ve bunlara zamanında müdahale edildiğini söyledi.

Orman teşkilatı mensuplarının, ekipmanlar, helikopterler ve tüm teçhizatla göreve hazır olduğunu belirten Turan, "Ama en önemlisi buradaki kuvvetli irade, mücadele ve tecrübe. Bu tecrübelerle Çanakkale'deki yangınlara büyümeden müdahale edilmesi çok kıymetli. Bölge Müdürü'müze, tüm ekibine yüksek gayretleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde bazı illerde büyük çaplı orman yangınlarıyla mücadele edildiğini dile getiren Turan, yürekleri acıtan kayıplar yaşandığını anlattı.

Çanakkale'den de helikopterlerin, orman kahramanlarının bu illere giderek çalışmalara katılıp çok büyük emekler verdiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade ediyorum ki siyasi konuların malzemesi oldular. Bu konuda üzgünüz, dertliyiz. Biz orman yangınlarıyla mücadele ettik ama yalanla mücadele edemedik. Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak doğru değil. Devletimizin uzun yıllardır bu konudaki tecrübesi, adımları, yatırımları kıymetliydi. Ancak son süreçte 300'den fazla yangınla mücadele edildi. Avrupa başta olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerde bile çok daha uzun sürede yangınların söndürüldüğünü gördük. Güya teçhizat yeterli olmasına rağmen sonuç alınamadığını gördük. Yangın başka bir problem. O yüzden siyasi kavgamızı, eleştirilerimizi yaparken, orman işçilerimize, çalışanlarımıza, mücadele eden arkadaşlarımıza haksızlık yapmamamız lazım. Çok büyük fedakarlıklarla eşsiz bir mücadele ortaya konuldu. Bu vesileyle tüm orman kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."

"252 milyon fidanı bu yıl bitmeden toprakla buluşturacağız"

Turan, yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılmasının anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Bunun en güzel örneklerinden birinin, yıllar önce Gelibolu'da yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması olduğunu belirten Turan, "Yangınların söndürülmesinden sonra yanan ormanlarımızı yeşertmek için çalışmalara hemen başlandı. Her bir vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde, 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla, yangından etkilenen milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Çanakkale'mizde eksiğimiz varsa bunları konuşmak için de buradayız. Çanakkale, en büyük su deposu olan helikopterlere sahip illerimizden biri. Bölge ormanlarımızın çok kıymetli olmasından dolayı tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve İl Başkan Yardımcısı Sinan Erdoğan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil hazır bulundu.

Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması
Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması
Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması
Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması - Haberler
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