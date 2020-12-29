AFYONKARAHİSAR - Soylu: "(Kovid-19 salgını) Hiçbir malzemenin sıkıntısı çekilmedi, kamu düzenimiz bozulmadı"
29.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz