Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi.

"PRENS SELMAN TALİMAT VERDİ"

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı.

"MUHALİFLER SUSTURULDU"

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık" bilgisi verildi.

CEMAL KAŞIKÇI, SUUDİ ARABİSTAN'I ELEŞTİRİYORDU

El Kaide lideri Usame bin Ladin'le röportaj yapan Kaşıkçı, örgütün liderini anlatan yazılara imza atmıştı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ı çok eleştiriyordu. ''Suudi Arabistan hiç bu kadar baskıcı olmamıştı'' diyen Kaşıkçı ''Orası bizim bildiğimiz ve yaşamak istediğimiz tek yuvamız ama yine de düşman olarak biliniyoruz'' ifadelerinin kullanmıştı.

CEMAL KAŞIKÇI NE ZAMAN VE NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere nişanlısı Hatice Cengiz ile saat 11.50'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Kaşıkçı'ya oldukça iyi muamele eden görevliler, evrakının öğlen vaktinde hazır olacağını söyledi ancak Kaşıkçı'ya o saatlerde Londra'ya uçağı olduğunu belirtmesi üzerine kendisine 2 Ekim Salı için randevu verildi. Başkonsolosluk'ta yaklaşık 1,5 saat geçiren Kaşıkçı, Londra'ya gitmek üzere ayrıldı. Başkonsolosluk görevlileri, Riyad'da cinayeti planlayan ekibe Kaşıkçı'nın başvurusunu ve tekrar geleceğini bildirdi. 2 Ekim 2018'de infaz timindekiler Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplandı. Başkonsolosluk, tüm çalışanlarını, izin verip binadan çıkarttı. İnfaz timi, Kaşıkçı gelmeden önce Başkonsolosluk içindeki kameraları bozdu. Kaşıkçı, binaya girdikten sonra 7,5 dakika içinde infaz timi tarafından boğularak öldürüldü. Delilleri yok etmek için gelen Kraliyet Adli Tıp Kurumu Başkanı Tubeyki, Kaşıkçı'nın bedenini profesyonel aletlerle parçaladı. Başkonsolosluk'ta araç hareketliliği gözlendi. Birkaç araç yerleşkeden çıktı ve şaşırtmalı şekilde farklı yönlere gitti. Hatice Cengiz, Başkonsolosluk görevlilerine nişanlısı Kaşıkçı'yı sordu. Görevliler, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok" yanıtını verdi. Cengiz, endişe içinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ve Türk Arap Medya Derneği'ni aradı. İnfaz timi, Başkonsolosluğu gece yarısına kadar terk edip Türkiye'den ayrıldı.

Cemal Kaşıkçı

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi gazeteci, yazar, köşe yazarı ve Al Arab News Channel'ın genel yayın yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 13 Ekim 1958 yılında Medine'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamladı. Cemal Kaşıkçı, 1982 yılında Indiana State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Cemal Kaşıkçı ilk önce çeşitli Suudi gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere birçok gazetede muhabirlik ve editörlük yaptı. 1991 ve 1999 tarihleri arasında Al Madina isimli gazetede, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliğini görevini üstlendi. Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerin medya kuruluşlarında muhabirlik görevini yerine getirdi. 1987-1995 yılları arasında eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin ile Sudan ve Afganistan'da söyleşiler yaptı. Bu söyleşilerden Kaşıkçı muhalif kişiliği ile öne çıktı. Ardından Suudiler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Bu görevi elli iki gün süren gazeteci Kaşıkçı bir makalesinin yayımlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu. Gönüllü olarak Londra'ya giden Kaşıkçı, Al Faisal'ın ekibine danışman olarak katıldı. Cemal Kaşıkçı, 2007 Nisan ayında ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 2010 yılında istifa etmek zorunda kaldı. Kaşıkçı yazdığı eleştiri yazıları nedeniyle Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanlarının tepkilerini çekti. Ardından 18 Eylül 2017 yılında Suudi Arabistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldü.