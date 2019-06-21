Son Anda Direkten Dönen ve Farklı Şekilde Kullanılan 10 Teknoloji

Bugün kullandığımız teknolojilerin bazıları, aslında hiç bilmediğimiz, hatta tahmin dahi edemeyeceğimiz amaçlar için tasarlandı. Bazılarıysa benzer amaçlar için tasarlandı ancak daha da basitleştirilerek ya da küçültülerek bugün kullandığımız teknolojiler arasındaki yerini aldı.

Çıkış noktasında başka fikirler olan bu teknolojiler ve teknolojik aletlerin tam olarak ne zaman bugün aşina olduğumuz hallerini aldığı bilinmese de sizler için bu teknolojileri derledik.

10. USB'ler başlangıçta çift yönlü olarak tasarlandı

Bilgisayarına USB takmak için bir insan, ortalama 2 ila 3 deneme arasında bu işlemi başarabiliyor. USB'nin mucidi Ajay Bhatt, bu fikir aklına ilk geldiğinde cihazı bugün kullandığımız Type-C USB'lere benzer şekilde yapmak istedi ancak zamanın teknolojisi ve kendi icadının yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağına dair kuşkular sonucunda bunu başaramadı.

9. iPhone'un App Store'u kullanmaması planlanıyordu

Evet, yanlış okumadınız. Steve Jobs, iPhone'ları tasarladığı zaman geliştiricilerin web tabanlı uygulamalar yapmasını istediği için App Store, iPhone'a sonradan geldi. Üçüncü parti uygulamaların kalitesi konusunda şüpheler duyan Steve Jobs, her ne kadar bu sistemi istemese de Apple yetkililerin ısrarları üzerine pes edip ilk iPhone çıktıktan bir sene sonra App Store'u duyurdu.

8. Android aslında kameralar için tasarlandı

Android'in kurucuları, amaçları doğrultusunda hareket etmiş olsaydı Apple, bugün Android isimli bir rakibe sahip olmayacaktı. 2003 yılında dijital kameralar için bir işletim sistemi oluşturmaya çalışan dört kişilik ekip, dijital kameralardaki düşüş ve akıllı telefonlardaki artışın sonucunda işletim sistemlerini akıllı telefonların kullanabileceği şekilde tasarladı. Hiç de kötü bir karar olmadığını belirtmekte de fayda var.

7. Mikrofon aslında duyma cihazı olarak tasarlandı

İlk mikrofon, 1877 yılında Emile Berliner tarafından icat edildi. Diğer tüm icatlarda olduğu gibi mikrofona benzer birçok icat bulunuyordu hatta Alexander Graham Bell de bu konu üzerinde çalışmalar yürüttü ve Berliner'den önce bir prototip çıkarttı.

Bell'in mikrofonu icat eden kişi olarak anılmamasının sebebiyse cihazının işlevsel olmaması. Bell'in tasarımı sesi yükseltmek için değil, duyma sorunu yaşayanlar için sesi yükseltme amacını taşıyordu. İlk prototipi Graham Bell'in ortaya koyduğunu ve amacının farklı olduğunu da tekrardan hatırlatırsak mikrofonun da ilginç bir şekilde şu an kullandığımız haline geldiğini söyleyebiliriz.

6. Blok zinciri teknolojisi, dokümanların tarih bilgisini belirtmek için geliştirildi

Birçok insanın bildiği Blok zinciri teknolojisi, birçok insanın ismini duymadığı Stuart Haber ve W. Scott Stornetta tarafından 1991 yılında icat edildi. İkili, blok zinciri teknolojisi sayesinde dokümanlara kimsenin değiştiremeyeceği bir tarih bilgisi ekleyebilecekti. Onlar bu teknolojiyi başarıyla tamamlasa da Satoshi Nakamoto, 2000'li yılların sonuna doğru Bitcoin'i icat ettikten sonra teknolojiyi çok daha farklı bir şekilde kullanmaya başladı.

5. Sirenler bir müzik aleti olarak tasarlandı

Günümüzde tehlikeli bir olayı haber vermek için kullandığımız sirenler aslında hiçbir zaman uyarı sistemleri olarak tasarlanmadı. John Robinson'ın 1799'da tasarladığı sistemin aslında müzikal bir enstrüman olabileceğini düşünüyordu.

4. Buz makineleri hastanedeki hastaların ateşini düşürmek için tasarlandı

Buz yapma makineleri, aslında 1720'lerde William Cullen tarafından üretilen ilk işlevsel buzdolabının bir yan ürünü. Bazı mucitler, Cullen'in tasarımını geliştirerek yeni ürünler ortaya koydu. Bu mucitlerin içerisinde ABD'li doktor John Gorrie de bulunuyordu.

1842 yılında Gorrie, Cullen'in buzdolabını kullanarak bir buz makinesi yaptı. Bu makineyse sarıhumma hastalarının vücut ısısını düşürmek için kullanıldı.

3. İlk programlanabilir robot, döküm yapmak için icat edildi

Robotların tarihinde yüzyıllarca geri gitmek mümkünken ilk dijital ve programlanabilir robotun 1954'te, Georgee Devol tarafından icat edildiğini biliyoruz. Unimate isimli robot, çok yüksek sıcaklıklarda ve tehlikeli bir ortamda gerçekleşen döküm işlemini yapmak için tasarlanmıştı.

2. Buharlı motorlar, kömür madenlerindeki suları dışarı pompalamak için icat edildi

Sanayi devriminin en büyük icadı olan buharlı motorlar ve makinelerin ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine dayanıyor. İlk buharlı motor olmasa da buharla çalışan ilk makine, 1606 yılında Jeronimo de Ayanz tarafından keşfedildi. Ayanz, makinesiyle birlikte kömür madenlerindeki suyu dışarı pompaladı.

1. İlk klima bir fabrikayı soğutmak amacıyla tasarlandı

İlk işlevsel klima, Willis Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. Buz makinesinde olduğu gibi klima da buzdolabından türeyen bir ürün olarak ortaya çıktı.

1902 yılında Sackett-Wilhelms Litografi ve Baskı Şirketi'nin yöneticileri, Carrier'dan fabrikalarını soğutacak bir sistem talep etti. Fabrikanın içi nemli olduğu için baskıda kullanılan renkleri berbat ediyordu. Carrier bu konu üzerine çalışmaya başladı ve ortaya çıkan şey, bugün kullandığımız klimaların atası oldu.

Son anda yön değiştirerek şu anda kullandığımız teknolojiler halini alan icatları incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve bunun gibi yazılar için bizi takipte kalın.