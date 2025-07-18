Son dönemin gündemden düşmeyen çiftlerinden biri olan Somer Sivrioğlu ve Canselin Tilbe Uslu'nun özel hayatı, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle çiftin evlenip evlenmediği ve aralarındaki yaş farkı, merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Peki, Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kim? Somer Şef ve sevgilisi Canselin Tilbe Uslu arasında kaç yaş var? İşte, detaylarını öğrenmek isteyenlerin yakından takip ettiği o soruların yanıtı…

SOMER SİVRİOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu. Sivrioğlu'nun yeni sevgilisiyle birlikte tatilde görüntülenmesi, sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Çiftin birlikte paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, kamuoyu "Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kim

Sivrioğlu'nun birlikte olduğu isim, dijital medya alanında faaliyet gösteren Canselin Tilbe Uslu. Edirne doğumlu olan Uslu, içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi alanında hizmet veren Vox Creative Agency isimli ajansın kurucu ortağı olarak tanınıyor. Sanat tarihi ve oyunculuk eğitimi de alan Uslu'nun, dijital iletişim ve marka stratejileri konusunda uzmanlaştığı biliniyor.

Somer Şef ve sevgilisi Canselin Tilbe Uslu arasında kaç yaş var

SOMER SİVRİOĞLU VE CANSELİN TİLBE USLU ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Somer Sivrioğlu ile Tilbe Uslu arasındaki birliktelik, hem magazin dünyasında hem de sosyal medya platformlarında ilgiyle takip edilmeye devam edilirken ikili arasındaki 25 yaş farkı da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Çiftin ilişkisine dair yeni detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.