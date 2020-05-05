Solunum cihazları Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek
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Solunum cihazları Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek

Solunum cihazları Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek
05.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:35

Solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilip üretilen alternatif solunum cihazı (Ventilatör) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na verilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat...

Solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilip üretilen alternatif solunum cihazı (Ventilatör) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na verilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye teslim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Sorumlusu Ersin Aytaç'tan oluşan heyet Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na verilmek üzere teslim edilen solunum cihazını tanıttı. Ziyarette ayrıca, COVID-19 sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından yürütülen akademik çalışmalar ve projeler hakkında Büyükelçi Başçeri'ye bilgiler aktarıldı.

"SOLUNUM CİHAZIMIZI ANAVATANIMIZLA PAYLAŞMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ziyarette yaptığı konuşmada, ürettikleri solunum cihazını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile paylaşmaktan ve iş birliği yapmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, COVİD-19 pandemi sürecinde üniversite olarak geçekleştirdikleri inovatif çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

COVİD-19 pandemisi ile mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Genç ve dinamik bir ekiple gece gündüz çalışarak sağlık çalışanlarının korunmasını sağlayacak yüz siperi, solunum desteği için önem arz eden alternatif solunum cihazı, N95 muadili filtreli maske, solunum destek cihazlarının geliştirilen ara bağlantı ve çoğaltıcı aparatlar ile el ve cilt antiseptiği üretimi gerçekleştirdik" dedi.

Çok kısa sürede projelendirilerek seri üretime hazır hale getirilen solunum cihazlarının (Ventilatör) sertifikalandırdıktan hemen sonra ihraç da edilebileceğinden söz eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "2012 yılında tüm mekanik, elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laburatuvarında geliştirilen Robot Futbol Takımı ile başlayan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızın günümüzde dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine yön verebilecek güce ulaşarak üretim gerçekleştirebilme noktasına gelerek, içe kapandığımız bu günlerde kendi kendimize yetebilme becerisine ulaşılmasının onur kaynağıdır. Karantina süreci gerçekte bize ulusal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Üniversite olarak insanoğlu için hayati öneme sahip olan solunum cihazını üreterek Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Anavatanımız ile birlikte tasarım ve üretim gücümüzü dünya ile eşit noktaya getirerek toplum ve doğa faydasına dönüşecek projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"COVID-19 İLE İLGİLİ BİLİMSEL VERİLER ORTAYA KOYAN ARAŞTIRMALAR YÜRÜTTÜK"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Başbakanlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, COVID-19 sürecinde üniversite olarak birçok akademik ve bilimsel araştırma yürüterek veriler elde ettiklerinden söz etti.

Yürüttükleri proje araştırmalarının sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını da aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, son olarak KKTC'de COVID-19 salgın yapan virüsün tiplendirilmesi ile ilgili bir projeyi sunduklarını ve sonuçlarının açıklanacağını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak COVID-19 pandemisi ile mücadelede sadece akademik değil inovatif olarak da kolları sıvadıklarından söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, "Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Yeni Tip Koronvirüs COVID-19 salgını ile mücadelede üniversite olarak ilk günden itibaren gerek akademik gerekse inovatif olarak yoğun çalışmalar sürdürerek, sürece önemli katkılar sağlayan adımlar attık. Ülkenin teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilmesinin ve yerli üretimle ekonominin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi olarak yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ERSİN AYTAÇ: "HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SOLUNUM CİHAZI GELİŞTİRDİK"

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Sorumlusu Ersin Aytaç ise, üretilen solunum cihazı ile ilgili bilgiler aktardı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girdiğini anlatan Ersin Aytaç, solunum cihazının teknik özelliklerini anlattı.

"Sağlık teknolojileri üreterek ülkenin sağlık alt yapısının ihtiyaçlarını güçlendiriyor"

Yakın Doğu Üniversitesi ve Günsel ailesinin eğitim, sağlık, AR-GE ve İnovasyon alanında yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Yakın Doğu Üniversitesinin ülkeye koyduğu katkılar için teşekkür etti.

COVID-19 ile mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi'nin mühendisleri ile alternatif bir solunum cihazı geliştirerek üretmesinin ülkenin sağlık altyapısını güçlendiren önemli bir gelişme olduğunu belirten Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilime katkıları her geçen gün artıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Günsel ailesinin KKTC'ye kazandırdığı başarı hikayelerinden biri olan milli ve yerli otomobil GÜNSEL, bu ülkede yerli üretimle araba üretilebileceğinin en güzel göstergesi. COVID-19 ile birlikte hayat düzeni ve tarzımız da değişiyor. Pandemi ile birlikte sosyal devlet anlayışı ve özellikle sağlık alanında yatırım yapılmasının önemi arttı. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC'nin içinden geçtiği bu süreçte sağlık alt yapısının ihtiyaçlarına sağlık teknolojilerini üreterek karşılık vermesini destekliyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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