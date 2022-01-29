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Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta yaşayan vatandaşları konuk ettiği Barınma Evi'ni ziyaret ederek onlara tatlı ikram eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Çetin kış şartlarını sıcak, mutlu ve huzur içerisinde geçiren vatandaşlarımızı gördükçe bizde huzur bulduk.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta yaşayan vatandaşları konuk ettiği Barınma Evi'ni ziyaret ederek onlara tatlı ikram eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Çetin kış şartlarını sıcak, mutlu ve huzur içerisinde geçiren vatandaşlarımızı gördükçe bizde huzur bulduk. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere sosyal belediyecilik dersi veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi'nde bulunan Erkek Barınma evinde kalan 110 vatandaşı ziyaret etti. Onlara tatlı ikram ederek sohbet eden Milletvekili Ahmet Kılıç, çetin kış şartlarında onlara sıcak ve huzurlu bir hizmet sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Milletvekili Kılıç, "Çetin kış şartlarını sıcak, mutlu ve huzur içerisinde geçiren vatandaşlarımızı gördükçe bizde huzur bulduk. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere sosyal belediyecilik dersi veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül seferberliğimiz aralıksız ve artarak sürüyor. Çünkü biz; bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu. Tek tek tüm vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlara tatlı ikram etti. - BURSA

Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

Sokakta kalan vatandaşlara tatlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Ahmet Kılıç, Bursa, Yerel, Haber

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