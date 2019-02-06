Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, dün evinin orada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Instagram hesabından belediyeye seslenerek "Sokak köpekleri için gereken yapılsın" diyen Yeşilmen'e ilk tepki eski gelin adayı Sinem Umaş'tan geldi. İkili arasında sosyal medyada tartışma çıktı.

KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, şehir merkezindeki evinin orada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yeşilmen, başına gelen olaydan sonra konu hakkında Instagram hesabından video paylaşarak belediyelerin bir şey yapması gerektiğini söyledi.

Sinem Umaş

"ZENGİN KOCA PARASI YEMEKTEN BAŞKA MİSYONUN YOK"

Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı videoya ilk tepki hayvan severliğiyle tanınan eski gelin adayı Sinem Umaş'tan geldi. Umaş, Yeşilmen'e Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Zengin koca parası yemekten başka bir misyonu olmayan sen ilk önce haddini bileceksin Yeliz Yeşilmen, ben bu ülkenin hayvan hakları savunucusuyum! Hayvanlarla bir derdin varsa hedef göstererek değil zengin kocanı da takıp koluna belediyelere gidip ricada bulunursun ya da çok zenginsin kocam var ya bir barınak yaptırırsın hayrına. Benim cinlerimi tepeme çıkarmayın artık!

"SEN ARTIK HADDİNİ BİL"

Sen artık haddini bil be yetti hayvan nefretinizden. Bir kap yemek mi veriyorsun kapındaki köpeğe de sevgi bekliyorsun. Şöyle insanlara yeter prim vermeyin be sizde ne izliyor ne takip ediyorsunuz böyle hayvan düşmanlarını.

Yeliz Yeşilmen ve eşi

"BUNUN GİBİLER YÜZÜNDEN SOKAK HAYVANLARI ÖLDÜRÜLÜYOR"

Sonra sokak köpekleri birer birer öldürülünce ağlıyorsunuz! Ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. İşte bunun gibiler yüzünden sokak hayvanları öldürülüyor. Yeliz Yeşilmen o senin kapının önü diye bahsettiğim yer sana ait değil o köpeklerin orada kanun gereği yaşama hakkı var. Bu dünya sadece sizin değil çıldırtmayın adamı.

"SEN KİMSİN TERBİYESİZ"

Sinem Umaş'ın açıklamalarını gören Yeliz Yeşilmen, Umaş'a mesaj göndererek, "Sen kimsin terbiyesiz sana hemen dava açıyorum. G.tünle değil gözünle gör, duy, anla. Ne demek istiyorum salak onlarca köpek besledim besliyorum. Ne biliyorsun da konuşuyorsun görürsün davayı."