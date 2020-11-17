Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs pandemisinde hasta sayılarının artışa geçmesiyle tedbirler yeniden gündeme geldi. Yetkili makamların ele aldığı konu ile ilgili olarak sıkı tedbirler tekrar gündeme geldi Peki, hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre somut olarak tedbirler alınacak ve sosyal hayata dair çeşitli kısıtlamalara gidilecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. Bu tavsiyeler, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

Işık paylaşımının devamında, "Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması, 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı" dedi.

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMELRİ NEELR?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını belirten Bakan Koca, "Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

YASAK GELECEK Mİ?

Yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği kısıtlayıcı tedbirleri görüşülerek karar bağlanacak. Bakan Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı da toplantı sonunda yapılacak açıklama ile duyurulacak.