Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan bitki çayının faydaları

Bitki çayları kış aylarında hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Sıcacık bir yudumunda insanı dinginleştiren özelliği bulunuyor. Bitki çaylarının insan sağlığına faydaları ve yararları saymakla bitmez. Bitki çayları neye iyi gelir? Bitki çaylarının faydaları nelerdir? Zayıflatan bitki çayları nelerdir? Sakinleştiren bitki çayları nelerdir?

BİTKİ ÇAYLARI

Özellikle insanlar tarafından kış aylarında tercih edilen bitki çayları, uzmanlar tarafından tüketim önerisi, günde bir veya iki defa tüketilmektedir. Renk renk bitki çayları kadın erkek demeden tüketilmektedir. Her yaş grubuna uygun olan bu bitki çaylarını %100 organik olup hiçbir zararı bulunmamaktadır. Bitki çaylarının her hastalığa deva olduğunu, mide rahatsızlıklarına ve sakinleştirici özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz? Sıcacık bir yudum içtiğinizde içinizi ısıtan bu bitki çaylarını birçok faydaları bulunuyor. Bitki çayları neye iyi gelir? Bitki çaylarının faydaları nelerdir? Zayıflatan bitki çayları nelerdir? Sakinleştiren bitki çayları nelerdir? Haydi gelin yararları ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız detaylar haberimizde...

BİTKİ ÇAYLARI VE FAYDALARI

Bitki çaylarının faydaları, kan şekerini düzenlemeden ve insanı sakinleştirmeye yarar. Yeşil çayın, yağ yakmadan mikroplara karşı savaşmaya yaradığını biliyor muydunuz? Papatya çayının, depresyondan ve ayrıca mide bulantısına gibi birçok faydası bulunan bu bitki çayları aynı zamanda diyet sürecini de destekliyor. Her besin gibi bitki çaylarının da insan sağlığına büyük büyük faydaları bulunmaktadır. Bitki çaylarının faydalarını, önemli birer organik şifa kaynağını olduğu belirtilir. Türk kültüründe şifalı otların hayatımızda yerinin bolca bulunuyor. Büyükten küçüğe herkesin bitki çayını gönül rahatlığı ile kullanabilir. Günümüzde bitki çaylarının kullanımının giderek artmaktadır. Her kaynakta olduğu gibi bitki çaylarının da vücuda çok faydası bulunuyor. Fakat bitkilerin içerdiğindeki bazı küçük maddelerinçok fazla tüketilmesi de zarara ve olumsuz etkilere yol açabilir. Bu yüzden insanlar tüketirken bitki çaylarını miktar ve demleme sürelerine çok dikkat etmek de fayda var. Birey, fazla tüketme durumunda toksik etkiye sebeb olabileceği gibi demleme zamanında ortalama 3-5 dakikada süre tutmak gerekiyor. Bununla beraber, günde 2-3 fincandan veya bardaktan fazla bitki çayı içmek, tansiyon problemine de yol açabiliyor. Uzmanlara göre, bitki çaylarını her yaş grubuna önermektedir fakat günde çok fazla tüketilmemesi öneriliyor.

ZAYIFLATAN BİTKİ ÇAYLARI

Zayıflatan bitki çayları nelerdir? Bizi hangi bitki çayları zayıflatır? Bitki çaylarıyla zayıflamak mümkün mü? İnsanlar, fazla kilolarından kurtulmak için birçok yönteme başvurmaktadır. Bu yöntemlerden biride bitki çaylar sayesinde zayıflamayı planlayanlardır. Bitki çaylarının metabolizmayı çalıştırdığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra diyet yapan insanlar sadece bitki çayı içerek zayıflaması mümkün değildir. Araştırmalara göre, diyet yapan insanlar, bitki çayını yanında takviye edici bir besin olarak kullanmaktadırlar. Hangi bitki çayları zayıflamamıza yardımcı bir besin olabilir gelin birlikte inceleyelim…

Yeşil çay, yeşil çay krom, selenyum, çinko, E ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir bitkidir.

Kekik çayı

Yaban mersini çayı

Biberiye çay ı

Kuş otu çayı, dolaşım sisteminin dostu olan bu çay, hafif müshil etkisi bulunuyor. Kuş otu çayı, şişkinliği önler ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Potasyum ve magnezyum bakımından oldukça zengin olan bu bitki bağırsakları temizleme özelliğine sahiptir. Akşam üzeri bir bardak kuş otu çayı içerek mide şişliği ve ödem gibi sorunları varsa eğer azaltabilirsiniz.

Yabanmersini çayı, yabanmersini çayının birçok farklı özelliği vardır. Bununla beraber en büyük özelliği kan şekerini dengeleyerek yemek yemeden önce açlığınızı hafifletmesinde büyük yardımcı besinlerden biridir. Bununla birlikte, akşam yemeğinden önce bir fincan yabanmersini çayı içerek sizi, yemek sırasında çok fazla aşırıya kaçmadan daha az kaloriyle masadan kalkmanıza yardımcı olur.

Biberiye çayı, spor yapmadan önce, biberiye çayı diyet yapan insanlara ihtiyaç duyacağınız vitamin ve mineraller bakımından zengin olmasından dolayı destek sağlayabilir. Kan dolaşımını arttırarak insan vücuduna enerji veriyor ve konsantrasyonunuzu normalden çok daha fazla arttırabiliyor. Bu sayede normalden daha fazla enerji tüketebilirsiniz.

Kuşburnu çayı, araştırmalara göre bilimselliği yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Kuşburnu çayı kilo sorunlarıyla mücadele eden diğer bitki çaylarından biridir. Uzmanlara göre, özellikle de obezite ile mücadele eden insanlar, karın yağlarını azalttığı tespit edilen kuşburnu çayı, doğal C vitamini bakımından oldukça fazla zengindir.

SAKİNLEŞTİRİCİ BİTKİ ÇAYLARI

Günümüz yaşantısında çok fazla strese maruz kalabiliyoruz. Kent yaşamında, sabahtan akşama kadar tempolu bir şekilde yaşam sürdürmekteyiz. Günün yorgunluğunu üzerimizden atmak için birçok yönteme başvururuz. Bunlar kişiden kişiye değişmekle birlikte resim yapmak, spora gitmek, yoga yapmak, kitap okumak gibi birçok farklı yollarla stresten uzaklaşabiliriz. Bunlara en güzel örnek ise, sakinleştirici bitki çayları da yerini alıyor. Bu bitki çayları doğal besin kaynağı olmakla beraber insan bedenini sakinleştiriyor ve biraz olsun günün yorgunluğunu üzerimizden atmamıza yardımcı oluyor. Hangi bitki çayları bizi sakinleştirir haydi gelin birlikte haberimizi inceleyelim…

Papatya çayı, sakinleştirici bitkisel çaylar için ilk sırada tabii ki de papatya çayı gelmektedir. Papatya çayı, çok eski zamanlarda beri sakinleştirici ve insan bedenine iyi geldiği bilinmekte ve etkisinden dolayı içilmektedir. Kaslarda oluşan gerginliği ve yorgunluğu yok etme özelliğine sahiptir. Genellikle uyku problemleri ile mücadele eden bireylerde papatya çayı şiddetle tavsiye edilir. Papatya çayı içen insanlar kısa bir süre sonra uykusu gelmektedir. Stresli ruh halini insan bedeninden uzaklaştırır ve kişiye sakinlik, huzur verir. Bahar tazeliğinde olan papatya çayı işten yorgun döndüğünüz günlerde vücut yorgunluğunuzu alır ve gerginliği yok etmekte görev alır.

, son günlerde depresyon belirtileri var ise, size en iyi morali, huzuru ve sakinliği verecek bir bitki çayı olacaktır. Melisa çayı, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç bardak veya fincan melisa çayı tüketebilirsiniz. Melisa çayını bir yudum aldığınızda/içtiğimizde kısa bir zaman sonra zihninizde oluşan karmaşık ve kötü duygular emin olun sona erecektir. Melisa çayı sadece sinir ve strese değil insan vücutta oluşan mikroplara karşı da etkili olmaktadır. Gün boyu uykusuzluk, gergin ruh hali, endişeli, kötü günler ve bebeklerdeki gaz sancısı tedavisi için bir bardak melisa çayı çok iyi gelecektir. Biberiye çayı, stresli günlerde genellikle yoğun bir baş ağrısı yaşıyorsanız, bu baş ağrısını isterseniz biberiye çayı demleyerek yok edebilirsiniz. Biberiye çayı tükettiğinizde baş ağrısı problemini önlemiş olursunuz. Bununla beraber, gün boyu yaşadığınız beden yorgunluğunu da atacaksınız. Her akşam, günün yorgunluğunu ve endişenizi önce zihninizden sonra bedeninizden atmak için bir fincan biberiye çayı tüketebilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandırarak, beyne giden oksijene yardım eder ve böylece kişi kendini daha iyi hissetmektedir. Biberiye çayı bedeni ve ruhu yoran gerginliğin kaybolması konusunda çok etkili bir besindir. Uzmanlara göre, depresyona yer vermemek için düzenli olarak biberiye çayı içebilirsiniz.

adaçayının sayısız şifaları ve faydaları vardır. Bunlardan biri de stresi yok etmesidir. Son zamanlarda hayatınızda oluşan bazı değişimlere alışamamış olabilirsiniz veya iş ortamında bazı sorunlarla mücadele içinde olabiliriz. Böyle durumlarda yapmamız gereken şey zihninizi hiç yoktan stresle meşgul etmemiz ve bitki çaylarından ada çayını denemelisiniz. Adaçayı bu zamanlarda yanınızda olacak çok etkili bitkili çaylarından biridir. Kendinizi yorgun, endişeli ve bitkin hissettiğiniz anlarda bir bardak veya fincan adaçayı demleyin ve sakince yudumlayın. Adaçayı ne sinir ne de stres bırakacaktır sizi pamuk gibi yapacaktır. Yeni bir güne daha iyi başlamak için adaçayı tüketilmesini şiddetle tüketiciye tavsiye ediliyor. Sarı kantaron çayı, sık sık baş ağrısı çekenlere ve migren ağrısı ile mücadele eden insanlara muhteşem bir çay öneriyoruz. Sarı kantaron çayı! Bu bitki çayını içenler adeta yeniden hayata geliyor. Kuru sarı kantaron bitkisinin bir fincan sıcak suda demlenmesi ile ortada stres gibi istenmeyen kötü durumlar kalmayacaktır. Uyku problemleri çekenler ise hiç durmasın, en yakın aktara gidip hemen bir fincan sarı kantaron çayı satın alsın. Ardından hemen demlesin. Çünkü sarı kantaron çayının stresi yok etme, uyku problemini giderme, endişeden uzaklaşmayı sağlaması ve zihni rahatlatma gibi birçok muhteşem faydalı etkileri vardır.

