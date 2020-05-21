Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
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Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerle beraber vaka sayılarında düşüş yaşandı, bu da günlük test sayılarında düşüşe neden oldu. Test sayılarının düşmesi ve test kapasitesinin artması nedeniyle bundan sonra soğuk algınlığı olanlara da koronavirüs testi yapılacak.

Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
21.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:45

Türkiye gazetesinin haberine göre; virüs yayılmasında ve vaka sayılarında yaşanan nedeniyle günlük test sayılarında da düşüş yaşandı. Bu nedenle Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs belirtileri arasına soğuk algınlığının da dahil edilmesini gündeme aldı. Böylelikle soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gidenlere de koronavirüs testi yapılacak.

AÇILAN İŞ YERLERİNDE TESTLER YAPILACAK

Türkiye'nin günlük koronavirüs test kapasitesinin 80 bine yaklaştığı, bu kapasitenin özellikle bayramdan sonra açılacak iş yerlerinde çalışanlar, ulaşım personeli, banka çalışanları, trafik polisleri gibi toplumun farklı kesimleri için kullanılacağı kaydediliyor. Temasın yüksek olduğu lokanta ve kafelerde kasiyer ve garson olarak çalışanlar ve 15 Haziran'dan sonra açılması beklenen kreş çalışanlarına da test yapılacak.

FİLYASYON EKİPLERİ ŞİKAYETİ OLMAYANLARA DA TEST YAPACAK

Koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan filyasyon ekiplerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Sadece İstanbul'da filyasyon ekibindeki sağlık görevlisi sayısı 3 bin 600. Türkiye genelinde ise bu sayı 20 bine yaklaştı. Pozitif vakaların temas ettikleri kişileri tarayan bu ekiplerin, önümüzdeki süreçte tarama çemberini genişleterek temaslılardan şikayeti olmayanlara da test uygulaması düşünülüyor. Temaslıların temas ettikleri kişiler de takibe alınacak. Bazı illerdeki Organize Sanayi Bölgelerine kurulan mobil laboratuvarların sayısı artırılacak, bayramdan sonraki süreçte özellikle büyük fabrikalarda çalışanların tamamına test yapılacak.

Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak

LOKAL İZOLASYONLAR ARTTIRILACAK

Bilim Kurulu da önümüzdeki süreçte test sayısının belli bir kapasitenin altına düşürülmemesi gerektiğini savunuyor. Kurul üyeleri özellikle haziran ayından sonra, birçok kısıtlamanın kaldırılacağını, bu sebeple virüsün yayılımını önlemek için lokal izolasyon metodunun daha fazla kullanılabileceğini dile getiriyor. Bilim Kurulu üyeleri "Zaten şu anda apartman, sokak ve mahalle bazında izolasyon uygulanıyor. İlerleyen süreçte lokal izolasyon yöntemi daha çok kullanılır olacak. Çünkü bir süre sonra vaka sayıları azalacak, bir şehirde veya ilçede tek tük vakalar çıkacak. Bu sebeple tüm şehirde kısıtlamalar getirilmesi yerine, virüs bulaşan kişiler ile temaslılarının izole edilmesi gerekecek. Örneğin virüsün odağı başından beri İstanbul'du, ancak son günlerde küçük illerde yeni odaklar oluştu. Bu odaklar bulundukları bölgede izole ediliyor. Bu tip durumlarda sadece hastaneye başvurularda değil, o bölgede herkese test yapılması gündeme gelir" değerlendirmesini yaptı.

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