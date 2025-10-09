Kamu kurumlarında şoför olarak görev yapan personeller; resmi araçların güvenli şekilde kullanılması, bakımı, periyodik kontrollerinin takibi ve görevli personelin güvenli ulaştırılmasından sorumludur. Şoför taban puanları 2025 kaç, şoförlük alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

ŞOFÖR KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şoför kadrosuna başvuru yapmak isteyen adayların bazı genel ve özel şartları karşılaması gerekir. Bu şartlar her ilanda farklılık gösterebilmekle birlikte genellikle şu kriterler aranır:

• En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

• KPSS Ortaöğretim sınavına girmiş ve P94 puan türünden geçerli bir puan almış olmak (bazı ilanlarda önlisans için P93 de kullanılabilir),

• En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

• Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

• Kurumların yayımladığı ilandaki özel nitelikleri taşımak.

Bazı kurumlar ayrıca SRC ve psikoteknik belgeleri gibi ek belgeler de talep edebilir. Bu nedenle tercih veya başvuru yapılmadan önce ilan metninin dikkatle incelenmesi çok önemlidir.

2025 ŞOFÖR ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şoför kadrolarına yapılacak alımların büyük bölümü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları aracılığıyla yapılır. Merkezi atamalar her yıl iki kez gerçekleştirilir:

• Birinci yerleştirme: Haziran–Temmuz aylarında

• İkinci yerleştirme: Aralık ayında

2025 yılı için de bu takvime paralel olarak şoför kadrolarının ilk ilanlarının Haziran sonu veya Temmuz başında, ikinci ilanlarının ise Aralık ayında yayımlanması beklenmektedir.

Bunun yanında bazı bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler, yılın farklı dönemlerinde açıktan şoför alım ilanları yayımlayabilir. Bu ilanlar, merkezi atamadan bağımsız olduğu için KPSS puan barajı daha düşük olabilir veya farklı mülakat süreçleri uygulanabilir.

ŞOFÖR TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

Şoför alımları, her yıl KPSS merkezi yerleştirme süreciyle ve zaman zaman kurumların kendi yaptığı açıktan alımlarla gerçekleştirilmektedir. 2025 yılına ait şoför taban puanları henüz resmi olarak açıklanmamış olmakla birlikte, 2024 yılı verileri incelendiğinde bu kadroların 72 ile 82 puan aralığında kapattığı görülmüştür. Bu nedenle 2025 yılında da benzer bir taban puan aralığı beklenmektedir.

2024 YILINDAKİ ŞOFÖR TABAN PUANLARI

2024 yılında yapılan merkezi atama sonuçlarına bakıldığında şoför kadrolarının genellikle şu aralıklarda kapattığı görülmüştür:

• Büyükşehirlerdeki şoför kadroları: 78 – 82 puan

• Küçük şehirlerde veya doğu illerindeki şoför kadroları: 72 – 76 puan

Bu veriler, şoför kadrosunun yoğun talep gören bir alan olduğunu ve kontenjan azlığı nedeniyle taban puanların zaman zaman yükselebildiğini göstermektedir. 2025 yılında da benzer bir puan aralığı beklenmektedir.

TABAN PUANLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Şoför kadrolarında oluşan taban puanlar her yıl birkaç temel unsura bağlı olarak değişmektedir:

• Kadro Sayısı: Açılan kontenjan sayısı arttıkça taban puan düşebilir, azaldıkça yükselebilir.

• Başvuru Yoğunluğu: Çok sayıda adayın başvurduğu kadrolarda rekabet artar ve puanlar yükselir.

• Bölgesel Tercihler: Az talep gören bölgelerdeki kadrolar daha düşük puanla kapatabilir.

• Özel Belgeler: SRC, psikoteknik gibi belgeler isteyen ilanlara başvuran aday sayısı az olabildiği için bu kadrolar daha düşük puanla kapatabilir.

ADAYLARA ÖNERİLER

2025 yılında şoför kadrosuna atanmak isteyen adaylar için yalnızca yüksek KPSS puanı almak yeterli değildir. Başarılı olmak için doğru tercih stratejileri de büyük önem taşır. İşte bazı öneriler:

• Tüm tercih haklarınızı kullanın, sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayın.

• Az talep gören bölgelerdeki kadrolara da başvurarak şansınızı artırın.

• Sürücü belgenizle birlikte SRC ve psikoteknik belgelerinizi de hazır bulundurun.

• Tercih kılavuzundaki özel şartları dikkatle okuyun, belgelerinizi eksiksiz şekilde yükleyin.

• Sadece merkezi atamaları değil, belediyeler ve üniversiteler gibi kurumların açıktan yaptığı alımları da takip edin.

2025 yılı şoför alımları, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunacak. Geçmiş yıllarda 72-82 aralığında gerçekleşen şoför taban puanlarının 2025'te de benzer seviyelerde olması bekleniyor.

İlk alım ilanlarının Haziran–Temmuz döneminde, ikinci alımların ise Aralık ayında yayımlanacağı öngörülüyor. Bu süreçte adayların şimdiden KPSS çalışmalarına hız vermeleri, gerekli belgelerini tamamlamaları ve tercih döneminde stratejik hareket etmeleri büyük avantaj sağlayacaktır.

Doğru hazırlık, yüksek puan ve dikkatli tercih kombinasyonu ile 2025 yılında şoför kadrosuna yerleşme şansı önemli ölçüde artacaktır.