SMS engelleme nasıl yapılır? İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

Telefonunuza gönderilen spam mesajlardan, markaların tanıtım mesajlarından ve özellikle yasa dışı bahis sitelerinin gönderdiği mesajları engellemek istiyor fakat bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyor musunuz? Peki, SMS engelleme nasıl yapılır? İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

Telefonunuza gönderilen spam mesajlardan, markaların tanıtım mesajlarından ve özellikle yasa dışı bahis sitelerinin gönderdiği mesajları engellemek istiyor fakat bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyor musunuz? Peki, SMS engelleme nasıl yapılır? İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

SMS ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Günümüzde istenmeyen SMS ciddi bir problem olmuş durumda. Kullanıcılar bunu istemeseler bile sürekli olarak şirketlerden veya dolandırıcılardan gelen mesajlara maruz kalıyorlar. Böyle durumlarda ilk yapılacak şey ise doğal olarak mesajları engellemek oluyor. Böylece hem gereksiz bildirimden kurtuluyor, hem de mesaj kutunuzun spam içeriklerle dolup taşmasını engelliyorsunuz.

Burada çok ama çok basit bir işlem uygulamanız halinde, istenmeyen SMS engelleme işlemini sonlandırabiliyorsunuz.

ANDROİD SMS ENGELLEME NASIL YAPILIR?

1. Adım: Android SMS engelleme için, öncelikle gelen mesajın hemen sonunda yer alan kodu bir yere not edin. O kod önemli.

2. Adım: Şimdi Mesajlar menüsünün üst bölümünden ayarlar sekmesine girin. Burada Mesajları Engelle sekmesine dokunun.

3. Adım: Bir kuruluştan gelen mesajı engellemek istiyorsanız İfadeleri Engelle sekmesine girin ve buradaki kutucuğa az önce kaydettiğimiz kodu yazın. Artık hiçbir şekilde o koda sahip mesajlar size gelmeyecek.

İOS SMS ENGELLEME NASIL YAPILIR?

1. Adım: Mesajlar uygulamasındaysanız yazışmayı açın, kişi adına veya telefon numarasına dokunun. Buradan Bilgi sekmesine dokunun. Bilgi ekranının alt kısmına kaydırın ve Uyarıları Gizle'ye dokunun.

2. Adım: Ayarlar menüsüne girin ve buradan Mesajlar'a gidin. Ardından tek dokunuşla Bilinmeyenleri Filtrele seçeneğini açın. Artık uygulama içinde bilinmeyenler diye ayrı bir kategori bulunacak siz de buraya düşen mesajların bildirimlerini almayacaksınız.

Bu önerilerin dışında 3. parti uygulamaların da SMS engelleme filtreleri sunduğunu belirtmekte fayda var. Yine de böyle konularda 3. parti uygulamalara güvenmek pek akıllıca bir çözüm olmayacaktır.

Hem Android tarafında hem de iOS tarafında sizlere istenmeyen SMS'lerin nasıl filtrelenebileceğini anlattık. Artık istenmeyen bir mesaj aldığınızda kolaya kaynağını engelleyebilir veya o mesajları bildirim almayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece zaten gün içerisinde yüzlerce bildirim alan akıllı telefonlarımız çok daha korunaklı ve güvenli hale geliyorlar.