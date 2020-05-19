Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı? Türkiye'de siyasiler ve parti genel başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkmasının üzerinden 101 yıl geçti. Türkiye'deki siyasi partilerin genel başkanları ise Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan günle ilgili mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, mesajında 19 Mayıs'ın milletin cesaret ve kahramanlığıyla, diriliş destanı ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu söyledi.

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ı anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir."

ERDOĞAN: BÜTÜN KAHRAMANLARI SAYGIYLA ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum."

KILIÇDAROĞLU: EVLATLARIMIZIN UMUTSUZ OLMAYA HAKKI YOKTUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, 19 Mayıs'ı "en karanlık gecede dahi yanan umut ışığı" olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları söyledi:

"101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla, bu ülkenin evlatlarının, hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur"

BAHÇELİ: 19 MAYIS ŞEREF TİMSALİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajında, "19 Mayıs, zalim kuvvet yıkıp geçen, millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir" ifadesine yer verdi.

Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin üzerinde kirli oyun kurup işbirlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap, 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır"

KARAMOLLAOĞLU: ÜLKE, İDEALİST GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnanıyorum ki bu ülke idealist, vatansever, değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır" ifadesini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımlayan Karamollaoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük dersler barındıran, tarihin eşsiz sayfalarından birisi olduğunu belirterek, en zor günlerde milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin işgalden kurtarıldığını vurguladı.

"Umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluğa rağmen inanmış insanların istiklal uğrunda ölmeyi göze aldıkları"nı belirten Karamollaoğlu, bu işaret fişeğinin 19 Mayıs'ta ateşlendiğini ifade etti.

AKŞENER: AYNI GEMİDEYİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs dolayısıyla Twitter hesabından Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan bir animasyon paylaştı.

Akşener, paylaşıma şu notu düştü:

"Hüznümüz de bir, sevincimiz de bir...

Dünümüz de bir, yarınımız da bir...

Birlikte atıyor yüreklerimiz...

Çünkü, AYNI GEMİDEYİZ.

19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

DAVUTOĞLU: GELECEK HEPİMİZİN OLACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 19 Mayıs paylaşmında "Gelecek hepimizin olacak" mesajını verdi.

Davutoğlu, "Mayıs 19'da Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı adım umudu oldu, bütün mazlumların. Zulme, sürgüne, işgale direnişin sembolü oldu 19 Mayıs. Anadolu, İstiklal mücadelesiyle mazlumlara rehber oldu. Şimdi mayıs umuduyla yürüyoruz Geleceğe. Az kaldı Gelecek hepimizin olacak" ifadelerini kullandı.

BABACAN: ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ARIYORUZ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından paylaştığı 19 Mayıs mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığımıza giden yolda, 19 Mayıs 1919'da attığı ilk adımla bize öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"