Siyasetin Nabzı Şanlıurfa'da Attı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da düzenlenen Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, toplantının verimli bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Şanlıurfa, siyasette çok önemli bir buluşmaya daha imza attı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 12 Bakan Yardımcısı, 4 Büyükşehir, 5 il ve 48 ilçe olmak üzere toplam 57 başkan ile Milletvekilleri ve 9 ilin AK Parti İl Teşkilat Başkanları katılım gösterdi.

Toplantıda, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi son değerlendirmeler yapıldı. Tecrübe paylaşımı, performans değerlendirmesi ve hizmetlerin de ele alındığı buluşmada seçimler öncesi izlenecek yol haritası da belirlenmiş oldu. Toplantının sona ermesinin ardından bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, buluşmanın çok verimli geçtiğini söyledi. Çiftçi, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın Güneydoğu Belediye Başkanları Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak toplantıya ev sahipliği yaptık. Bizim için çok yol gösterici tecrübeler paylaşıldı. Yerel yönetimler Başkanımız Erol Kaya ve ekibi, 2019 seçimlerine giderken belediye başkanlarının performans durumlarını, hizmetlerini, vaatlerini, sosyal ilişkilerini, projelerini güzel bir şekilde irdelemiş oldular. Bu güzel toplantıya ev sahipliği yapan Büyükşehir kadroları üzerlerine düşen görevleri yaptılar. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Hepimizin gönlü, yüreği ve sevdası ordumuzla birlikte"

Değerlendirmesinde sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatına da değinen Çiftçi, "Peygamberler Ocağı olan ordumuz, Afrin'deki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek ve sınırımızdaki barış ve huzuru muhafaza etmek için harekat başlattı. Allah'a şükürler olsun sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatı tüm toplumumuz tarafından destekleniyor. Çünkü hakkı, hukuku tesis etmek ve sınır ötesindeki terör unsurlarını temizlemek, oradaki yerel insanların yaşam hakkını da güvence altına almak adına önemli bir harekat. Rabbim ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin kazasız ve belasız yurda dönmesini nasip etsin. Hepimizin gönlü, yüreği, sevdası ordumuzla birliktedir. Rabbim ordumuzu Muvaffak etsin, yollarını açık etsin, muzaffer eylesin" diye konuştu. - ŞANLIURFA