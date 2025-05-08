Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Peki, Siyah Kalp 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Show TV platformlarndan takip edebilirsiniz.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Nuh, annesinin gönlünü kazanmak için çabalarken, Sumru'dan beklediği tepkiyi göremiyor. Hikmet planlarını sürdürürken, Almanya'dan gelen sürpriz misafir, Cihan'ı asla bırakmayacağını açıkça dile getiriyor. Halil ise, Sumru'nun karanlık geçmişini anlatmaya karar veriyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde, Nihayet Halil'e silah çekerken; Sumru engel olmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahın patlamasıyla yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Siyah Kalp'i Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.