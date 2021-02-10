Şivlilik ne zaman 2021? Konya Belediyesi şivlilik için başvuru kabul ediyor mu?

Şivlilik ne zaman 2021?Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. Üç aylara kısa bir süre kala, bu önemli günün tarihi merak konusu oldu. Peki, şivlilik ne zaman 2021? Konya Belediyesi şivlilik için başvuru kabul ediyor mu?

Şivlilik ne zaman 2021? Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Gözler şimdi asırlardır devam eden bu geleneğin 2021'de ne zaman başlayacağında. İşte, 2021 şivlilik tarihi...

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.

Regaip Kandili, bu yıl 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Dolayısı ile şivlilik de 17 Şubat Çarşamba akşamına denk geliyor.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

KONYA BELEDİYESİ ŞİVLİLİK İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLİYOR MU?

Konya'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleştirilen 'Şivlilik' İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı bu yıl gerçekleştirilmeyecek. 'Şivlilik' geleneği gereği çocuklar sabah saatlerinde kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi topluyor, akşam olunca da yaktıkları ateşlerin üzerinden atlayarak dolayısıyla eğleniyordu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı'na da binlerce insan katılıyordu.

Konya Valiliği 'Şivlilik' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Kültürel mirasın bir parçası olarak kutlanan şivlilik etkinliklerinin kalabalıklara sebebiyet vereceği ve Covid-19 salgını için risk oluşturabileceğinden 2021 yılı için etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle çocukların fener alayı ve şivlilik sevinci yaşayamayacak olmasının burukluğunu onlarla birlikte hissettiğini paylaşan Altay, şunları kaydetti:

"Yavrularımız salgın nedeniyle bu güzelliği yaşayamayacak olsa da onların yüzlerini güldürmek ve bir nebze de olsun onları mutlu etmek için kolları sıvadık. İnternet ortamında başvurularını yarından itibaren almaya başlayacağımız 20 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini biz göndereceğiz. İnşallah pandemi dönemini en kısa sürede atlatıp gelecek yıllarda coşkuyla mübarek üç ayların manevi ikliminde şivlilik geleneğini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederiz.

Başvuruda bulun çocukların çantalarını, sistemden seçtikleri KOMEK, Bilgehane ve Gençlik Merkezlerinden 18 Şubat Perşembe Şivlilik Günü teslim alabilecekleri kaydedildi.