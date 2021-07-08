Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje
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Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje Sivas Ziraat Odası bir anaokulunun çevre düzenlemesini yaparak bahçe içerisinde bulunan bir bölümü "organik tarım çalışmaları" köşesi olarak hazırladı Sivas Ziraat Odası bir anaokulunun çevre düzenlemesini yaparak bahçe içerisinde bulunan bir bölümü...

Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje

Sivas Ziraat Odası bir anaokulunun çevre düzenlemesini yaparak bahçe içerisinde bulunan bir bölümü "organik tarım çalışmaları" köşesi olarak hazırladı

SİVAS - Sivas Ziraat Odası bir anaokulunun çevre düzenlemesini yaparak bahçe içerisinde bulunan bir bölümü "organik tarım çalışmaları" köşesi olarak hazırladı.

Sivas Ziraat Odası İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nun bahçesinin çevre düzenlemesini yaparak bahçe içerisinde bulunan bir bölümü "organik tarım çalışmaları" köşesi olarak hazırladı.

Çocuklarda tarım bilincinin gelişmesini amaçladıklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "İnşallah bu diğer sivil toplum örgütlerimize de örnek olur. Sivas'ımızın bütün okullarında bu tarz bahçeler yapılması lazım. Buna biz yine destek vereceğiz. Diğer sendika başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin de yerleri olan, bahçeleri olan okullarımıza bu tarz bahçelerin yapılmasına vesile olmalarını diliyorum" dedi.

Gelecek nesillerin toprakla haşır neşir olması ve tarımın öneminin farkına varması amacıyla oluşturulan "organik tarım çalışmaları" köşesine anaokulu öğrencileri tarafından domates, salatalık, biber, soğan, kabak, marul, maydanoz ve çilek fideleri ekildi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; yönetim kurulu üyeleriyle birlikte okulu ziyaret ederek "organik tarım çalışmaları" köşesinde incelemelerde bulundu.

Okul Müdür Yardımcısı Yasin Toy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çetindağ; Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının okullarda bu tarz bahçeler oluşturulması için harekete geçmesini istedi.

"Amacımız tarımın önemini anlatmak"

Başkan Çetindağ, "Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nda çevre düzenlemesi çalışması yaptık ve Ziraat Odası olarak öğrencilerimizin tarımı, toprağı, meyve, sebzeyi tanıması için bir bahçe yaptık. İnşallah bu diğer sivil toplum örgütlerimize de örnek olur. Biz bu konuda öncülük yaptık. Sivas'ta bir ilk. Devamı gelecek inşallah. Amacımız ülkemizde tarımın, toprağın önemini yeni yetişen nesillerimize anaokulundan itibaren anlatmak. Biliyorsunuz çocuklarımız beton yığınları arasından araziye çıkamıyorlar. Yedikleri ekmeğin dahi nereden geldiğini bilemedikleri için Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber böyle güzel bir tarım bölümü oluşturduk. İnşallah diğer okullarımıza da örnek olur. Çünkü ülkemiz için tarım çok önemli. Tarım olmadan hiçbir şey olmaz. Öğrencilerimizi yetiştirmek kadar, eğitim kadar organik beslenme de tarım da önemli. Ziraat Odası olarak bunu kampanya olarak başlattık. Sivas'ımızın bütün okullarında bu tarz bahçeler yapılması lazım. Buna biz yine destek vereceğiz. Diğer sendika başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin de yerleri olan, bahçeleri olan okullarımıza bu tarz bahçelerin yapılmasına vesile olmalarını diliyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanımızın destekleriyle hayata geçirdik

Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Toy ise, "Bahçemizde atıl olan bir kum havuzu vardı. Burayı değerlendirme ile ilgili fikirleri düşünürken çocuklar için ekme-biçme alanı yapma projemiz ortaya çıktı. Sayın Ziraat Odası Başkanımızın destekleriyle hayata geçirdik. Çocuklarımız tohumları kendi elleriyle ektiler. Zaman zaman çocuklarımızı bahçeye çıkararak birlikte sulama işlemini ve bitkilerin bakımını yapıyoruz. Oldukça faydalı bir proje oldu. Başkanımızın dediği gibi diğer sivil toplum kuruluşlarımıza örnek olması ve projenin diğer okullara yayılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje
Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje
Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje
Sivas Ziraat Odası'ndan örnek proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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