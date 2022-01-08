Örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta kadınlar, Japon geleneklerine ait el sanatlarından amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen amigurumi kursuna değişik yaş gruplarından 18 kursiyer katılıyor. Yaklaşık 3,5 ay süren kursta tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak amigurumi bebek ören kadınların internet sitesinden satışa sundukları ürünler, yoğun ilgi görüyor.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine, kursun yoğun talep gördüğünü, biter bitmez yenisini açtıklarını söyledi.

Kursiyer kadınların kursta zamanlarını verimli geçirdiğini aktaran Baker, ayrıca el emeği göz nuru ile yaptıkları bebekleri çeşitli mecralarda satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

"İsabetli bir karar vermiş olduk"

Kursiyerlerin kurslara severek katıldığını dile getiren Baker, şunları kaydetti:

"Burada kullanılan ip özel. Çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri, zararı olmayan bir ip. En büyük amacımız kurslarımıza katılan kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları. Kursumuzu açalım, hem kadınlarımız gelsin burada hoş vakit geçirsinler, çevre edinsinler hem de üretmiş oldukları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunsunlar istedik. İsabetli bir karar vermiş olduk. Kursiyerlerimiz üretmiş oldukları ürünleri satıyorlar. Alan da satan da yapan da biz de halimizden çok memnunuz."

Baker, kursiyerlerin kursta öğrendiklerini evlerinde de çeşitlendirerek üretmeye devam ettiklerini belirtti.

"Olumlu dönüşler alıyoruz"

Usta öğretici Ayşegül Arıkan ise amiguruminin Japonya'da başlayıp dünyaya yayılan bir el sanatı olduğunu bildirdi.

Kursun çok talep gördüğüne değinen Arıkan, "Kursiyerlerimizden olumlu dönüşler alıyoruz, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Güzel satışlar da yapılıyor. Genellikle bebek ve hayvan figürleri yapılıyor. Bebeklerin yapımı, büyüklüğüne, renk ve aksesuar durumuna göre değişiyor. Bazen bir haftada, bazen iki günde bittiği oluyor." diye konuştu.

"Siparişlere yetişemiyorum"

Kursiyerlerden Ezgi Doğan ise kursu sosyal medyadan duyduğunu ve kayıt yaptırdığını söyledi.

Ördüğü ürünleri internet sitesinden satışa sunduğunu anlatan Doğan, "Çok yoğun ilgi oldu, hala sipariş örüyorum ve yetiştiremiyorum." dedi.

Kursa katılan arkadaşlarıyla ekip gibi olduklarını vurgulayan Doğan, "Güzel bir ortam oluştu. Hem de kendimize bir pazar oluşturmuş olduk. Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yurt içi ve dışından sipariş alıyorum. Bebekler, hayvan figürleri, çıngırak ve yeni doğan setleri daha çok talep görüyor. Kadınlar isterse her şeyi yapabilirler, kadınların gücüne inanıyorum." ifadelerini kullandı.