Sivas'ta "Makinist Yetiştirme Kursu" Açıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğinde "Makinist Yetiştirme Kursu" açıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sefil Selimi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan TCDD Taşımacılık A.Ş. Bölge Koordinatörü Sönmez Sefercik,"Makinistlik, kuruluşumuzun en temel ve kritik mesleklerinden bir tanesidir. Burada vereceğimiz eğitimlerin sizler için çok büyük önem arz ettiğini bilmenizi istiyorum. Kurs programımızın Sivas'ımıza ve kuruluşumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise kursiyerlere başarılar dileyerek, kursa devamlı katılım sağlayıp, eğitimlerden en iyi şekilde istifade etmelerini istedi.

Kurs programının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise kursiyerlerin eğitimleri en iyi şekilde tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Haftada 6 gün süreyle gerçekleştirilecek kurs programının 540 saat teorik, 420 saat pratik eğitimlerden oluşacağını belirten Altınsoy, şu şekilde konuştu:

"TCDD Taşımacılık AŞ, İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hep birlikte güzel bir organizasyona imza atıyoruz. 6 Haziran'da sona erecek kurs programı kapsamında 16 kursiyerimiz haftada 6 gün olmak üzere 540 saat teorik, 420 saat uygulamalı eğitim alacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün ve yaygın eğitim gibi iki görevimiz var. Örgün, okullarımızda olan eğitim yaygın da birçok alanda verilen eğitim kurslarını kapsıyor. Bu da bu kurslardan bir tanesi Bizim milli eğitim, halk eğitim olarak; 'her zaman, her yerde, herkese eğitim' şeklinde bir sloganımız var. Onun için de ihtiyaç oldukça ve talep edildikçe her yerde kurs açıyoruz. Buradaki eğitimleri TCDD personeli gerçekleştirecek. Uzun soluklu, sizin hayatınıza yön verecek, hayıtımızı sizlere emanet edeceğimiz bir kurs. Onun için buradaki eğitimleri iyi almanız gerekiyor. Ben, kursun düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kursun düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"Biz, Sivas Belediyesi olarak 6 ay süreyle bu mekanı size tahsis ettik. Burada birçok hizmeti alacaksınız. Sivas Belediyesi olarak size bu alanda hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra iş imkanına kavuşuyorsunuz. Bu büyük bir fırsat ve en iye şekilde değerlendirmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TCDD taşımacılık A.Ş. Bünyesinde makinist olarak istihdam edilmesi hedeflenen kursiyerlere yönelik olarak düzenlenen kurs başladı. Eğitim programlarının ülke genelinde aralarında Sivas'ın da bulunduğu 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. - SİVAS