Sivas'ta iki cadde daha yenileniyor

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sivas Belediyesinin ulaşım projeleri kapsamında Halil Rıfat Paşa ve Fatih Caddesi yenileniyor.

Sivas Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha kolay ve konforlu bir hale getirmek için ulaşım projelerine devam ediyor. Belediye bu sezon ilk çalışmayı Halil Rıfat Paşa ve Fatih Caddesi'nde gerçekleştirecek. Sivas Lisesi Kavşağı'ndan başlayacak olan yenileme çalışması, her iki cadde boyunca devam ederek Başbağlar Caddesi'ne kadar uzanacak. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin proje kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bölge sakinleri ve cadde esnafları ile görüş alışverişinde bulundu.

"Ağaçlarla donatacağız"

Başkan Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Hayri Sığırcı Caddesi'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Bu sezonun startını ise Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde vereceğiz. Aslında geçen sezon bu caddemizi tamamen yenilenecektik ancak pandemi nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı. İnşallah bu sezon Sivas Lisesi kavşağından başlayarak Halil Rıfat Paşa Caddesi ve ardından devamı olan Fatih Caddesi'nin yol, kaldırım, asfalt, aydınlatma, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. 4 kilometre uzunluğundaki yenileme çalışması boyunca güzergahı nitelikli ağaçlarla donatacağız. Ağaçlandırma, aydınlatma ve asfaltıyla yenilenmiş, daha konforlu bir caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Yaşanılabilir bir Sivas bırakmak için çaba harcayacağız"

Başkan Bilgin, "Nimet külfet dengesini korumamız gerekiyor. Halkımız talep edecek, biz de bu talepleri yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte yaşadığımız bu şehre olan borcumuzu hep beraber ödememiz gerekiyor. Herkes işinin en iyisini yapmak zorunda Esnafımız işini iyi yapacak, ben Belediye Başkanı olarak işimi iyi yapacağım. Bu caddeye kaldırım döşeyecek arkadaşımız işini iyi yapacak, asfalt döken arkadaşımız işini iyi yapacak. El birliğiyle, ortak akıl ve istişareyle bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir Sivas bırakmak için çaba harcayacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS