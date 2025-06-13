SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? 13 Haziran 2025 az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA depremler!
13 Haziran 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Sivas ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, detaylar…
13 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma günü az önce Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)
13 Haziran 2025 Cuma günü Sivas'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Saat 10:26'da yaşanan sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Gürün başta olmak üzere Sivas'ın birçok noktasında hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, olumsuz bir durumun yaşanmaması için saha taramalarını sürdürüyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.