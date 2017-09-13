Sivas'ta "Değerler Eğitimi" Protokolü Tanıtıldı

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan "Değerler Eğitimi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler" protokolünün tanıtım toplantısı yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, okul müdürlerinden protokolün yürütülmesi noktasında gereken gayreti göstermelerini istedi.



MEB ve TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini belirten Altınsoy, bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi noktasında okul müdürleri ve okullarda görevlendirilecek öğretmenlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.



Protokol kapsamında eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Altınsoy, protokol ile imza altına alınan işbirliğinin ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinliklerin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Gençlerimizin yetişmesinde tek etki unsuru bizler değiliz. Okulun dışında internet var, arkadaş var, aile var ama bizim de bir sorumluluğumuz var. Bizler okullarda, müdürüz, öğretmeniz. O nedenle çocuklarımızla ilgili endişelerimizin olması gerekiyor. 20-25 yaş arasındaki kuşak hala çok farklı bir noktada ise bununla ilgili başımızı ellerimizin arasına koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu tür sivil toplum kuruluşları TÜGVA'da bunların başında geliyor, 'Acaba biz ne yapabiliriz' endişesi ile yola çıkmış durumdalar. TÜGVA, bir STK olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile de protokol yapmış ve bu konuda kaynak aktaracağını da söylüyor. Onlar bu şekilde yaklaşacaklar, biz de bundan istifade etmenin ve çocuklarımıza bir şeyler öğretmenin düşüncesinde olacağız. Çocuklarımızla ilgili sosyal faaliyetler yapmamız ve onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor."



Artık ülkelerin silahla değil, bilgisayar, bilim, teknoloji ve akılla savaştığını belirten Altınsoy, gelecekte bu mekanizmaların başına geçecek çocukların ahlaklı olması gerektiğini kaydetti.



TÜGVA İl Temsilcisi Erhak Çınar ise Değerler Eğitimi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Protokolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Protokol kapsamında MEB'e bağlı resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik, mesleki, bilimsel proje çalışmaları ve yarışmalar gerçekleştirilecek.