Sivas'ta 5 Bin 800 Kişiye Evde Bakım Parası Ödeniyor

Sivas Valisi Davut Gül, kentte 5 bin 800 kişiye evde bakım parası ödendiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları hakkında İl Müdürü Harun Tan'dan brifing aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün çalışma alanlarının daha çok dezavantajlı gruplarla ilgili olduğunu aktaran Gül, kurumun yeni binasında etkin ve verimli hizmetlerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çocukların ailelerin yanında kalmalarını arzu ettiklerini ancak risk oluşturan durumlarda sevgi evlerinin onlara yeni bir yuva olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Ailelerin geçici bir süre ekonomik bir katkıya ihtiyacı varsa buna destek oluyoruz. Amacımız ailede çocukların olumsuz etkilenmemesidir. Çocukların evinde eğitimine devam etmesini önemsiyoruz ve 2 bin 200 kişiye set desteği sağlıyoruz. Yıllık yaklaşık 18 milyon liralık destek veriliyor. Buna rağmen çocuklara bakamayan ailelere yardımcı olup yaş ve özel durumuna göre çocuk evlerine alıyoruz. Bu evlerde 6 çocuk kalıyor 4 personelde görev yapıyor. Ayrıca sevgi evlerinde de çocuklarımız bulunuyor. Diğer yandan koruyucu aile uygulaması ile de çocukların bir aile yanında güvenli şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Evlat edinmek isteyen aileler de titiz bir şekilde inceleniyor. Şu an bizde evlat edinmek isteyen çok sayıda aile var, ancak çocuk yok."

Yaşlılar için de aynı uygulamanın geçerli olduğunu vurgulayan Gül, yaşlıların aileleri yanında durmalarını arzuladıklarını belirtti. Bakıma muhtaç ise evde bakım parası verildiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Devlet olarak Sivas'ta 5 bin 800 kişiye evde bakım parası ödüyoruz. Böylece bir yakını yaşlısı ile ilgilenmiş oluyor. Yıllık 65 milyon lira civarında bir para ödeniyor. Evde bakım parası almak istemeyen ailelerin yaşlıları da huzurevine konuk oluyor. İlimizde birkaç huzurevi var. Birisi İsmail Hakkı Toprak Huzurevi diğeri ise Karşıyaka'da yapılan ve 92 kişilik modern bir yapı olan yeni huzurevimiz. Ayrıca Zara ilçemizde de huzurevi yapılması için çalışmalarımız başladı. Diğer yandan özel bakımevlerin de ağır hastalığı olan yaşlılarımıza devletimiz 2 bin 910 lira kişi başına bakımevine para veriyor. Sonuç itibariyle devlet kendi vatandaşını sahipsiz bırakmıyor."

Yaşlı ve engellilerin ulaşım sorunlarına da değinen Gül, "Yaklaşık 2 senedir yaşlılarımızın ulaşım ihtiyacının giderilmesi için her otobüse 600 lira tutarında para veriliyor." ifadelerini kullandı.