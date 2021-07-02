Sivas'ta 28 yıl önce yakılan aydınlar Karabağlar'da törenle anıldı

Sivas Madımak Oteli'nde 28 yıl önce diri diri yakılan aydınlar, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

'Zalimler değil katledilenler hatırlanacak!'

Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı önünde düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, TBMM 24. Dönem CHP Milletvekili Musa Çam, katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan Yazar Lütfiye Aydın, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kürsüye gelen Yazar Lütfiye Aydın, 28 yıl önce yaşadıklarının ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Aydın, acıların hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Kara bir gün!..

Başkan Selvitopu da konuşmasına, "kara bir gün" olarak nitelendirdiği 2 Temmuz'da yaşamını yitirenleri anarak başladı. Sağ olarak kurtulanlara uzun ömürler dileyen Başkan Selvitopu, "Tarih boyunca dünyanın birçok ülkesinde, bu tür zulümlerin yapıldığını çok iyi biliyoruz. 28 yıl önce Sivas'ta da, aydınlıktan, kültürden, sanattan korkan zalimler, tarihin sayfalarına kara bir leke eklediler. Oraya misafir olarak gelmiş sanatçıları kuşatıp ateşle yakmak, insanlığın, inancın neresindedir? Bu karanlık güçler geçmişte tıpkı Sivas'ta olduğu gibi Maraş'ta, Çorum'da ve Türkiye'nin birçok yerinde insanların kanına girdiler. Daha sonra ülkemizde Başbağlar Katliamı da oldu. Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Madımak'ta katledilen 35 kişinin her 2 Temmuz'da özlemle anılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Orada katledilen canlarımız, aradan on yıllar geçse de tek tek hatırlanacak. Onlar bu toplumun yüreğinde yaşamaya devam edecek. Katledenler de zalim olarak tarihe geçecek. Ve er ya da geç, tarih önünde hesap verecekler" diye konuştu.

Provokasyon uyarısı

Başkan Selvitopu benzer provokasyonların bugün de yaşanabileceğine dikkat çekerek,"Buna dikkat etmemiz gerekir. Soğukkanlılıkla, akılla bu konuları aşabilecek gücümüz, bilgimiz, her şeyimiz var. Bunu başarabilirsek, ülkenin geleceğindeki karanlıkları ortadan kaldırma olanağı bulabiliriz. Hangi dinden, etnik kökenden, inançtan olursa olsun biz insanı seviyoruz. Çünkü Anadolu insanı, insanı sever. Bu sevgiden yoksun olanlardan kurtulduğumuz zaman, ülkemiz özgürlüğe, adalete ve demokrasiye kavuşacaktır" dedi.

CHP Milletvekili Bayır da konuşmasında, benzer şekilde vatandaşları olası provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Program kapsamında Özlem-Murat Sincer ikilisi, kısa bir müzik dinletisi sundu.

Daha sonra katılımcılar Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı.

Kaynak: Bültenler