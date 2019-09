04.09.2019 16:35

Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresinin 100 yıl dönümü kutlama etkinlikleri aylar öncesinden başlayan etkinliklerle kutlanmaktaydı. Bugün ise Kongre Müzesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Sivas Halayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımının gösterisi ile başladı.



İktidar ve muhalefet bir arada



Etkinliklerde ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



Çelenk sunma töreninin ardından Kongre ve Etnografya müzesi ziyaret edildi. Burada Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları Sivas Kongresini canlandırdı. Katılımcılar daha sonra Kongre Müzesi Bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımı'nın gösterisini izledi.



Kılıçdaroğlu yuhalandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmanın başında katılımcıları selamlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını telaffuz edince dinleyiciler arasından yuhalama sesleri yükseldi.



Erdoğan konuşmasının başında Yavuz Bülent Bakiler'in Sivas şiirini okudu



Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal harbimizin en kritik dönemeçlerinden olan Sivas kongresinin 100. Yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı cumhuriyetimizin Valisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tanzimle yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren çalışan üreten herkesi şükranla anıyorum. Sevgili Sivaslılar, yiğidolar Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas kongresinin yıl dönümlerini her sene büyük bir coşku ile kutlayan siz değerli hemşehrilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte Sivas kongresinin 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



"Sivas Anadolu'nun birlik yurdudur"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ın Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olduğunu belirterek, "Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur. Hititler zamanından itibaren daime devrinin en önemli merkezleri arasında gelen Sivas Danişment, Eretna ve Selçuklu devletlerine başkentlik yapmıştır. İşte bu Sivas, 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca da milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Gazi Mustafa Kemal ve Amasya genelgesinde imzası bulunan paşalar Anadolu'nun bir vücuh en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararını vermişlerdi. Sivas o günün şartlarında sadece jeopolitik konumu itibariyle değil aynı zamanda Sivaslıların sağlam duruşu ile de en emin belde olarak tercih edilmişti. Çünkü Sivas her zaman vatan sathında milli refleksi kuvvetli insanların yaşadığı şehir olarak öne çıkmıştır. Sivas'ın vilayeti Anadolu olarak anılmasının sebebi milletimizin bekası tehdit altında gördüğü an şahlanmasıdır. Sivas Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu topraklar kadim tarihi boyunca kimleri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün olmuş Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet misafir olmuş Sivas'a. Gün olmuş İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat burada nefeslenmiş. Gün olmuş ilahi kelimetullah uğruna yurdundan ayrı düşen Abdülvehhab HZ. gibi bir gaziyi bağrına basmış. Gün olmuş İzzetin Keykavus gibi bir sultanı kucaklamış. Gün olmuş Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak niyeti ile Sivas kongresini tertipleyenler için en emin belde olmuş. Gün olmuş balkanlardan Kafkaslardan göçüp gelen muhacirlere gönlünün kapılarını açmış. Gün olmuş Aşık Veysel gibi bir halk ozanını, gün olmuş Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit bir dava adamını doğurmuş" dedi.



"Manda ve himaye asla kabul edilmez"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğini tüm Dünya'ya bir kez daha hatırlatarak, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden yolların taşları burada atıldı. Birada 'manda ve himaye asla kabul edilemez' kararının alınması ile milli mücadelemizin gayesi tüm Dünya'ya ilan edildi. Sivas kongresi kararları milletimizin en zor zamanlarında tüm Dünyaya haykırılan bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Sivas kongresinin 100. Yıl dönümünde Sivas Mektep-i Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık yine kırarız" dedi.



"Teröristlere bedel ödettik"



Kongre salonlarına Türk bayrağını asmayanlara bedel ödettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunların inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına karşı kurulan her türlü tuzağı bozacağız. ya alacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz" dedi.



Muhalefete yüklendi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan konuşmasında muhalefetin tutumunu eleştirip, "Siyaset başkadır politik çıkar başkadır. Ülkenin ali çıkarları başkadır. Bunları karıştırdığınızda kendinizi rengini şehitlerimizin kanından almış bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Kendi medeniyetinize ve tarihinize yabancılaştığınızda, İstiklal marşımızda 'şehadetleri dinin temeli' olarak ifade edilen ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrultan milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgiye dahi gelmiş olarak bulabilirsiniz. Misak-i millinin ne olduğunu bilmeyen, şimdi bizim Güney'imizde 910 kilometre Suriye sınırımız var değil mi? Orası bir zamanlar misak-i milli sınırlarımızdı. Bunu bilmeyen, bilse de kendisine çizilen misyon gereği bu gerçeğin üzerini örtmeye çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Yüksek hızlı tren müjdesi



Erdoğan konuşmasında Sivaslılara yüksek hızlı tren müjdesi verip, trenin Ramazan bayramına kadar Sivas'ta olacağını söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnşallah Ramazan ayına kadar, Rabbim nasip ederse, inşallah Ramazan bayramına kadar yüksek hızlı trenimizi Sivas'ımıza vardıracağız. Gerçi bazıları 'Sivas'a trene ne gerek var' deyip geçmişlerdir ama biz ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. Corç hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm ve Fatma'm da binsin."



Konuşmanın ardından Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısıyla toprakla buluşan 100 milyon fidanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyon 1'inci fidanı toprakla buluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA