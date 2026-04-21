Haberler

Bağımsız Maden İş, açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı

Bağımsız Maden İş, açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Bağımsız Maden İş, açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminatları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Bağımsız Maden İş, açlık grevine başlayan madencilerden 110'unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

yusuf ayan:

Sesinizi çıkarmayın diyorlar yapılana katlanın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
MASUMANE3438:

hak aramakta suç oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Ic Minnak:

Zamanında masabaşımdan kalktım destek olmaya gittim. Türlü türlü hakaretler gördük. Şimdi kırbaçlaya kırbaçlaya çalıştırsalar umrumda değil. Hakaret etmem. Kendi seçimlerinin sonuçları kendilerine yeter, ben etmedim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

